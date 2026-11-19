Rodrigo de Paul revolucionó las redes con un inesperado mensaje sobre su boda con Tini Stoessel: la foto que publicó El futbolista del Inter Miami compartió una inesperada publicación en sus redes sociales y dejó al descubierto su emoción por el casamiento con la cantante. Agregar C5N en









A un mes de la gran celebración, la publicación inesperada de Rodrigo de Paul.

A un mes de su esperado casamiento con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación en la que dejó al descubierto su emoción por dar el sí con la cantante.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista del Inter Miami compartió una selfie luciendo un look deportivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su look, sino el mensaje con el que acompañó la fotografía.

“En un mes me casoooo”, escribió el mediocampista junto a un emoji de una carita rodeada de corazones y otro de un corazón blanco, dejando en evidencia el entusiasmo que siente por uno de los momentos más importantes de su vida personal, junto a la artista.

Rodrigo vía Instagram. La publicación no pasó inadvertida y volvió a poner el foco sobre la historia de amor que protagoniza con la artista, con quien se prepara para celebrar su boda el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul adoptaron una mascota: las tiernas fotos En medio de esta etapa de felicidad, la cantante y el futbolista sorprendieron a sus seguidores al presentar al nuevo integrante de su familia: una adorable mascota que rápidamente se robó todas las miradas y causó furor en las redes sociales.