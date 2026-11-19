Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara alta le dio luz verde al proyecto del Gobierno, que había vuelto con modificaciones desde Diputados. La iniciativa restablece los límites del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.

En una maratónica sesión en la que también le dio luz verde a la Ley de Discapacidad, el Senado aprobó este jueves las modificaciones a la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que había introducido la Cámara de Diputados. De esta manera, con 42 votos a favor y 26 en contra, quedó definitivamente aprobada la iniciativa del Gobierno, aunque con un punto clave: se restituyó la plena vigencia de la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, mientras que Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago y otros senadores de bloques provinciales votaron en contra. Entre sus puntos principales, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.

Sin embargo, uno de los aspectos más calientes del debate estuvo relacionado con la Ley de Tierras. El 21 de octubre pasado, al aprobar el proyecto de Propiedad Privada, los diputados incluyeron el capítulo que restituye la Ley 26.737 y alteraron el texto que había aprobado el Senado en primera instancia, lo que obligó a un nuevo debate en la Cámara alta.

En ese momento, los bloques opositores repasaron el derrotero de la norma en las semanas previas: el intento de derogarla mediante el DNU 70/23, su posterior suspensión judicial y la insistencia del Gobierno en eliminar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros a través del proyecto original de Federico Sturzenegger. La masiva movilización popular obligó luego a Patricia Bullrich a retirar ese capítulo durante el tratamiento en el Senado.

Antes de la votación de este jueves, el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ratificó la incorporación de la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras, y también la restitución plena del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Desalojos exprés y cambios en las expropiaciones

Otros puntos importantes de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada son los desalojos exprés y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El texto busca reforzar las garantías de los propietarios y restringir las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar sobre un bien privado.

En materia de expropiaciones, establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública y exige que el Estado justifique que la medida es necesaria, proporcional y la única herramienta adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. También dispone que el inmueble no podrá ser tomado hasta que se haya pagado la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse.

En cuanto a los desalojos, apunta a acelerar los procedimientos para que los propietarios recuperen sus inmuebles. Entre otras disposiciones, habilita a un juez a ordenar la restitución antes de que finalice el juicio en casos de ocupación ilegítima. A pedido del propietario, podrá intimar la devolución en un plazo de 72 horas, siempre que se acredite documentalmente la titularidad del bien. Para los desalojos por falta de pago, en cambio, la intimación deberá otorgar un plazo de al menos diez días. La iniciativa también agiliza las notificaciones y amplía las facultades para ejecutar los lanzamientos.

El texto conserva algunas garantías para personas en situación de vulnerabilidad: en esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes y podrá otorgar hasta diez días para encontrar una solución habitacional transitoria. Además, antes de iniciar una demanda por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar previamente al inquilino.