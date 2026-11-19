Con la media sanción del Senado, es ley el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad La norma reemplaza la renovación de la Emergencia en Discapacidad que se termina el 31 de diciembre de este año. La Cámara de Diputados ya la había aprobado en octubre con más de dos tercios. Por Agregar C5N en









El Senado de la Nación. Foto de archivo. Redes sociales

Con 71 votos afirmativos, el Senado dio la media sanción que restaba al proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad para convertirlo definitivamente en ley. La Cámara de Diputados ya le había dado media sanción con más de dos tercios. El debate en la Cámara alta duró nueve horas.

La iniciativa mantiene los principales ejes de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre de este año, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente. Además, como el texto explicita la forma de financiamiento, el oficialismo acompañó el proyecto.

Entre sus puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización de las prestaciones y la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley N°24.901.

Además, fija plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.

La advertencia de incluir los fondos necesarios al Presupuesto 2027 Durante la sesión, la senadora radical Mariana Juri advirtió que "el Presupuesto 2027 debería tener previstos" los fondos para ley, pero recordó que "fue emitido previo a la sanción de esta ley". "Es muy importante que la Cámara de Diputados incluya los fondos para esta ley en el Presupuesto 2027", apuntó la legisladora este jueves en el recinto y pidió: "No nos conformemos con sancionar esta ley, sigamos poniendo nuestros esfuerzos para conseguir que los recursos están garantizados en el Presupuesto 2027".