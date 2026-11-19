La actriz y el futbolista compartieron imágenes de su romántica estadía en Uruguay, lejos del escándalo con Wanda Nara. Sin embargo, una particular fotografía de la pareja podría despertar especulaciones.

En medio de los escándalos que enfrentan con Wanda Nara , la China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron al compartir imágenes de su estadía en Uruguay , donde decidieron disfrutar de unos días juntos lejos de las polémicas que los tuvieron como protagonistas durante las últimas semanas.

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A través de sus redes sociales, la pareja mostró parte de su intimidad y dejó al descubierto algunos detalles de la escapada romántica que organizaron para alejarse del ruido mediático de los últimos días.

Para esta ocasión, los enamorados eligieron una casa de campo rodeada de naturaleza, con grandes espacios verdes y caballos , donde aprovecharon para descansar y disfrutar de momentos juntos.

En las imágenes se puede ver a la actriz luciendo una camisa a cuadros, mientras acaricia a uno de los caballos. Por su parte, el futbolista compartió distintas postales de su estadía y acompañó la publicación con una romántica dedicatoria: “Buen día con mucho Amor” , junto a emojis de corazones y la bandera uruguaya.

La pareja también se mostró desde la intimidad de la cama, dejando al descubierto parte de su escapada romántica. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que Mauro aparece abrazando a la China por detrás, mientras le da un beso en la mejilla y apoya una de sus manos sobre la panza de la actriz. Un gesto que no pasó inadvertido y que despertó una inevitable pregunta: ¿embarazo en puerta?

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Lo cierto es que la publicación llegó en un momento especialmente delicado para la pareja. Durante los últimos días, la actriz y el delantero volvieron a protagonizar fuertes enfrentamientos mediáticos con Wanda Nara, que incluyeron acusaciones cruzadas y contundentes descargos en las redes sociales.

Mauro Icardi vía Instagram.

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Tras las versiones que vincularon sentimentalmente a Eugenia “la China” Suárez con Leandro Paredes, la actriz explotó de furia en sus redes sociales y salió a desmentir los rumores. Por su parte, Mauro Icardi también reaccionó a las especulaciones, aunque eligió una estrategia completamente diferente.

En medio del escándalo que la pareja viene protagonizando con Wanda Nara, esta vez se sumó una nueva polémica: los rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y un hombre casado, nada menos que un jugador de la Selección argentina.

Lejos de hacer declaraciones públicas o involucrarse en la controversia, Icardi optó por responder a su manera y dejó en claro que su relación con la China Suárez sigue muy bien. Para eso, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías románticas junto a su pareja, que parecen haber sido tomadas a la distancia, como si se tratara de imágenes captadas por un paparazzi o algún seguidor.

Mauro vía Instagram.

En las cuatro postales se puede ver a los enamorados disfrutando de una comida en un restaurante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la complicidad entre ambos, que no escatimaron en besos y gestos de cariño durante la salida.