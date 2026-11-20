El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo varios avisos por fuertes precipitaciones e intensa actividad eléctrica para varias provincias. A pesar del mal tiempo, las temperaturas primaverales se mantendrán cerca de los 26 grados.

Durante la madrugada del viernes un fuere temporal azotó la provincia de Santa Fe y generó destrozos en la ciudad de Rafaela, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas para siete provincias de Argentina. Las lluvias estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires está bajo alerta por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que la provincia de Santa Cruz está bajo alerta por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

Durante la madrugada un fuerte temporal azotó la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, que dejó árboles caídos, barrios sin luz e intensa caída de granizo.

Desde la cuenta oficial de Energía de Santa Fe informaron que "debido al temporal que azotó la ciudad, nos encontramos trabajando, en simultáneo, con múltiples cuadrillas en 7 distribuidores que afectan el suministro eléctrico en Barrios 9 de Julio, 30 de Octubre, Los Nogales, Jardín, Juan de Garay, Malvinas Argentinas, Independencia, Álamos del Aero Club, Central Córdoba, Mosconi, Fátima, Pizzurno, La Cañada, Plaza Grande, El Bosque, Brigadier López, Village del Brigadier. El temporal dejó árboles y ramas sobre las líneas de baja y media tensión".

Cómo estará el clima durante el fin de semana en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un viernes 20 de noviembre con condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas durante gran parte de la jornada. Se espera una temperatura máxima de 25° y una mínima de 20°. Las precipitaciones tendrán una probabilidad de entre 40% y 70% durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche disminuirá a un rango de entre 10% y 40%.

El sábado 21 se presentará con una mejora temporaria de las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y luego se espera una disminución de la nubosidad, con momentos de sol. La temperatura oscilará entre los 17° y los 27°. Hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad y existe una probabilidad de tormentas de entre 10% y 40%.

Para el domingo 22 se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y buenas condiciones meteorológicas. No se esperan lluvias y las temperaturas se ubicarán entre los 16° de mínima y los 27° de máxima.