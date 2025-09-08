Ángel Di María palpitó su duelo con Leandro Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

El futbolista de Rosario Central se refirió al partido que disputará el Canalla con Boca por el torneo Clausura 2025. "Sé que alguna que otra patadita me va a dar", expresó entre risas.

El astro de Rosario Central Ángel Di María se refirió al partido del Canalla con Boca , que se desarrollará el domingo en el estadio Gigante de Arroyito por un partido interzonal de la fecha 8 del torneo Clausura 2025 y se refirió a su amistad con Leandro Paredes , quien se desempeña en el Xeneize y con quien compartió plantel en la Selección argentina, Paris Saint Germain (PSG) y Juventus.

En diálogo con TyC Sports, Di María destacó su vínculo con el mediocampista de 31 años. "Lea es más que un amigo, lo siento más como un hermano. Es una persona muy especial para mí y mi familia. Tenemos una relación muy linda" , expresó.

"Enfrentarnos no va a ser fácil. Sé que alguna que otra patadita me va a dar porque lo hace y le gustan esas cosas pero seguramente todo lo que pase quedará dentro de la cancha y ese cariño que le tengo va a seguir estando", agregó entre risas.

En tanto, remarcó la importancia del encuentro entre Rosario Central y Boca, que se jugará el domingo desde las 17:30. "Nos estamos jugando mucho, tanto ellos como nosotros. Nos jugamos la Libertadores y estar en los primeros puestos. Lo importante es eso: el club de cada uno y que cada uno pueda hacerlo lo mejor posible", señaló.

Di María y Paredes fueron compañeros en la Selección argentina y también jugaron juntos en el PSG de Francia y luego en la Juventus de Italia.

La Selección argentina ya conoció a sus rivales en la próxima fecha FIFA de octubre

La Selección argentina se encuentra en su mejor momento, a casi tres años de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y con el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas asegurado y el boleto a la próxima cita mundialista. Así, la Albiceleste ya se prepara para lo que viene y en las últimas horas se confirmaron los rivales que enfrentará en los amistosos de la ventana FIFA de octubre.

Tras la goleada por 3-0 frente a Venezuela, en la despedida de Lionel Messi en su último partido oficial en Argentina, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) dio a conocer la agenda de la Albiceleste para el mes que viene: enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en Estados Unidos.

Descartada la gira por China y el amistoso con México que nunca se materializó, la Scaloneta volverá a enfrentar a la Vinotinto, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami; recinto donde el seleccionado argentino conquistó la Copa América 2024.

El segundo amistoso de la gira estadounidense tendrá lugar en Soldier Field de Chicago, estadio donde Argentina se enfrentará el lunes 13 de octubre a Puerto Rico, quien ya quedó sin chances de clasificar al próximo Mundial.

Estos dos compromisos serán la antesala a la gira por África y Asia con la cual la Selección argentina cerrará su año. El recorrido se desarrollará entre el 10 y el 18 de noviembre con encuentros en Luanda (capital de Angola) y Kerala (India); ambas con rivales a confirmar.