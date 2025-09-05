Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria El entrenador de Boca, de 69 años, se retiró esta tarde del Instituto Fleni de Belgrano tras estar internado tres días por una infección diagnosticada tras un chequeo general. Deberá hacer reposo y es una incógnita su regreso al Xeneize. Por







El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

El entrenador Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó el Instituto Fleni tras haber permanecido internado tres días en el centro médico por una infección urinaria. El DT de Boca deberá hacerse chequeos la semana próxima y se sumará nuevamente al cuerpo técnico en los próximos días.

Luego de varios días de chequeos, el entrenador del Xeneize se retiró de la clínica en el barrio porteño de Belgrano, para regresar a su casa, donde deberá cumplir con reposo estricto. Había ingresado el martes pasado por chequeos de rutina, donde se le detectó la infección y se decidió su internación por 24 horas. Los especialistas habían identificado que la causa fue una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y obligó a mantenerlo bajo observación durante tres días.

Durante las dos noches que estuvo internado, el entrenador fue visitado por su hijo Ignacio, jugador de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda. Se prevé que el DT podrá retomar sus labores en Boca Juniors a partir del próximo lunes. Sin embargo, se espera su evolución en estos días.

Boca realizó su último entrenamiento con Claudio Úbeda al frente Boca realizó este viernes su último entrenamiento de la semana bajo el mando del asistente técnico Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, en el complejo deportivo de Ezeiza de cara a lo que será el próximo partido correspondiente a la octava fecha del torneo local. El plantel tendrá libre durante todo el fin de semana.

A raíz de la internación de Miguel Ángel Russo que se sometió a estudios clínicos de rutina por una infección urinaria, el entrenador no pudo presenciar los entrenamientos de esta semana. Por ese motivo, sus principales colaboradores se hicieron cargo del plantel profesional de Boca.

El Xeneize deberá viajar a Santa Fe para jugar frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre a las 17:30, tras el parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.