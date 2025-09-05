5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria

El entrenador de Boca, de 69 años, se retiró esta tarde del Instituto Fleni de Belgrano tras estar internado tres días por una infección diagnosticada tras un chequeo general. Deberá hacer reposo y es una incógnita su regreso al Xeneize.

Por
El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

Boca regresará a los entrenamientos este miércoles bajo las órdenes de Claudio Úbeda
Te puede interesar:

El estado de salud de Miguel Ángel Russo: cómo pasó la noche y cuándo le darán el alta

Luego de varios días de chequeos, el entrenador del Xeneize se retiró de la clínica en el barrio porteño de Belgrano, para regresar a su casa, donde deberá cumplir con reposo estricto. Había ingresado el martes pasado por chequeos de rutina, donde se le detectó la infección y se decidió su internación por 24 horas. Los especialistas habían identificado que la causa fue una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y obligó a mantenerlo bajo observación durante tres días.

Durante las dos noches que estuvo internado, el entrenador fue visitado por su hijo Ignacio, jugador de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda. Se prevé que el DT podrá retomar sus labores en Boca Juniors a partir del próximo lunes. Sin embargo, se espera su evolución en estos días.

Boca realizó su último entrenamiento con Claudio Úbeda al frente

Boca realizó este viernes su último entrenamiento de la semana bajo el mando del asistente técnico Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, en el complejo deportivo de Ezeiza de cara a lo que será el próximo partido correspondiente a la octava fecha del torneo local. El plantel tendrá libre durante todo el fin de semana.

A raíz de la internación de Miguel Ángel Russo que se sometió a estudios clínicos de rutina por una infección urinaria, el entrenador no pudo presenciar los entrenamientos de esta semana. Por ese motivo, sus principales colaboradores se hicieron cargo del plantel profesional de Boca.

El Xeneize deberá viajar a Santa Fe para jugar frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre a las 17:30, tras el parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador de 69 años continuará internado.

Russo continuará internado por infección urinaria: su estado de salud

La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Boca: Miguel Ángel Russo se realizó estudios de rutina y generó preocupación

Boca anunció remodelaciónes en el ingreso a La Bombonera en Brandsen 805.

Boca mostró cómo será la remodelación de La Bombonera: "Comienza un nuevo capítulo"

Los futbolistas de Boca en uno de los entrenamientos de esta temporada.

Un entrenador argentino reveló que le gustaría dirigir a Boca: "Me preparo todos los días"

Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días

Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura: quién lo reemplazará

Rating Cero

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

últimas noticias

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Hace 24 minutos
Michael Clark, presidente de la U de Chile.

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

Hace 58 minutos
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, durante el encuentro.

Juezas y jueces rinden homenaje al Papa Francisco reivindicando su compromiso ante la injusticia

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

Hace 1 hora
La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Hace 2 horas