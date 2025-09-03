El estado de salud de Miguel Ángel Russo: cómo pasó la noche y cuándo le darán el alta El entrenador Xeneize quedó internado en una clínica de Belgrano, tras haber sido sometido a una serie de estudios de rutina en la que le detectaron una infección urinaria. Por







Boca regresará a los entrenamientos este miércoles bajo las órdenes de Claudio Úbeda Redes sociales

El estado de salud de Miguel Ángel Russo preocupa al mundo Boca luego de haber sido internado en una clínica del barrio porteño de Belgrano, donde ingresó a hacerse unos estudios de rutina y le terminaron detectando una infección urinaria.

Si bien en un principio la noticia generó incertidumbre, con el correr de las horas, según trascendió, el entrenador pasó toda la noche internado y en observación en una sala común. Le aplicaron un antibiótico por suero y controlarán su cuadro a lo largo del día para decidir la continuidad del tratamiento por la infección.

De no mediar inconvenientes, se espera que siga en observación y de acuerdo a cómo sea su evolución, reciba el alta en el transcurso del día y continúe con su recuperación de manera ambulatoria.

Debido a su enfermedad de base, un cáncer de próstata diagnosticado en 2017, Russo se realiza chequeos periódicos y la semana pasada los había superado sin inconvenientes, según comentaron allegados a su entorno, por lo que los estudios de este martes también eran de rutina.

Miguel Ángel Russo Pretemporada Boca Juniors Junio 2025 Instagram: bocajrsoficial Cuándo vuelve a los entrenamientos Boca A la espera que le den el alta a Miguel Ángel Russo por la internación debido a una infección urinaria, Boca regresará este miércoles a los entrenamientos tras la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata por el Torneo Clausura.

En esta jornada, los jugadores trabajarán bajo el mando del asistente técnico Claudio Úbeda el complejo deportivo de Ezeiza de cara a lo que será el próximo partido correspondiente a la octava fecha del torneo local. El Xeneize deberá viajar a Santa Fe para jugar frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre a las 17:30, tras el parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.