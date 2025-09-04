En el último partido de Messi en Argentina, la Selección empata 0-0 con Venezuela en el Monumental Con la clasificación al Mundial 2026 y el primer puesto ya asegurados, los dirigidos por Lionel Scaloni se despiden del país con una noche llena de emociones. Por







La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela. C5N

La Selección argentina iguala 0-0 frente a Venezuela con arbitraje del chileno Piero Maza y por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y prepara una auténtica fiesta para despedir a los campeones del mundo en lo que será su último partido oficial en el país. Además, este encuentro estará marcado por la emoción del público, ya que será la despedida del capitán Lionel Messi y no se sabe si disputará algún amistoso en el futuro.

Si bien se trata de un partido oficial por las Eliminatorias, que para Venezuela es crucial para intentar clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, lo cierto es que para el público argentino todos los focos estarán en Messi por la tranquilidad de ya estar clasificados y con el primer puesto asegurado. De esta manera, la noche del 4 de septiembre de 2025 puede marcar el final de la historia que comenzó aquel 17 de agosto de 2005 de la mano de José Pekerman.

Para la despedida, los dirigidos por Scaloni presentaron varias bajas confirmadas, como son los casos de Alexis Mac Allister (lesión) y Enzo Fernández (expulsión), mientras que Nicolás Tagliafico consiguió estar a último momento. Por eso, la formación inicial tuvo varias ausencias de lo que fue la final contra Francia en 2022, y contó con la sorpresa de Franco Mastantuono en lugar del número 10 de Liverpool.

Franco Mastantuono Tras su debut en Real Madrid, Mastantuono se ganó un lugar entre los titulares de la Selección argentina. Getty Images Así, Paredes consiguió meterse en el once incluso a pesar de haber regresado a Boca Juniors, imponiéndose así a Exequiel Palacios y Alan Varela. Esto significa que es el único jugador del fútbol argentino que apareció en el esquema inicial de los campeones del mundo, aunque con el caso Mastantuono con la particularidad que hace pocas semanas todavía estaba en River Plate.

Por el lado de la Vinotinto, los dirigidos por el argentino Fernando "Bocha" Batista están al borde de conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo, pero es importante señalar que Venezuela no necesita sumar sí o sí para hacerlo. En caso de perder con Argentina y Colombia, dependería de que Bolivia no sume más de un punto frente a los cafeteros y Brasil, dos paradas de las más complicadas en Sudamérica.