Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito El Canalla tuvo una jornada histórica, gracias a un tiro libre increíble del Fideo, que la clavó en un ángulo y le dio la victoria en un clásico muy disputado. Así, estiró su paternidad con el eterno rival a 21 partidos. Por







Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino. Luciano Bisbal/Getty Images

Rosario Central venció por 1-0 a Newell's en el Gigante de Arroyito, en una nueva edición del clásico rosarino por la 6ª fecha del Torneo Clausura. Con un golazo histórico de Ángel Di Maria, el Canalla se llevó una victoria increíble, una vez más, ante La Lepra en una jornada emocionante y estiró su paternidad a 21 encuentros.

Un caso de estudio la ventaja histórica que le lleva Rosario Central a Newell's. No sólo agrandó la ventaja en la estadística, sino que también es la quinta victoria consecutiva del Canalla en un clásico en un dato que no miente: La Lepra ganó un solo derby rosarino de los últimos 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1959381528104009803&partner=&hide_thread=false ¡A LA HISTORIA NO LA CAMBIAS MÁSSSSSSSSSSSS!



Con gol de Ángel Di María, #RosarioCentral venció otra vez a Newell’s por 1-0



¡SEA AZUL Y AMARILLO COMO MI CORAZÓN! pic.twitter.com/zimQ1SI07X — Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025 "Sufrí mucho para cumplir este sueño", expresó entre lágrimas el Fideo, tras un capítulo más de una carrera futbolística inolvidable. Además, agregó: "Sinceramente, no tengo palabras de agradecimiento. Sé que muchos me putearon en su momento, nadie sabe lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Y esta victoria es para ellos. En especial, para mi familia, para mi mujer y mis hijas, que me bancaron un año más afuera, para poder cumplir este sueño. Hoy poder darles esta alegría es único", expresó entre lágrimas Ángel.

Como en todo clásico rosarino, no hubo mucho que analizar. El que hacía el gol, ganaba. Y como hace cinco partidos, se lo llevó Rosario Central. El quiebre se dio a los 37' del segundo tiempo. A 30 metros del área, Di María pateó un tiro libre y la clavó al ángulo izquierdo del arquero paraguayo Juan Espínola, que nada pudo hacer ante semejante demostración de jeraquía por parte del campeón del mundo. Hasta el entrenador de la visita, Cristian Fabbiani quedó pasmado de la obra de arte de Di María.

Embed ¿FIDEO? ¡CANALLA DE CORAZÓN!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jcO6LF9ykR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025 “En estos 18 años afuera lo único que deseaba era volver, poder cumplir este sueño y la verdad que con lo que pasó hoy, ya no sé qué más pedir. ¿Si me queda algo más? Sí, ser campeón con Central...", cerró la figura de la noche en un Gigante de Arroyito que no olvidará jamás.

En su retorno al fútbol argentino, Di María ha disputado 6 encuentros y ha convertido 3 goles, los anteriores con Godoy Cruz y Lanús. Así, acumula un total de 42 presentaciones y 9 anotaciones con la camiseta de Central. Su regreso ha ayudado al Canalla a mantenerse invicto en este Clausura 2025: está tercer en el Grupo B del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno de los líderes River Plate y San Lorenzo. di maria golazo De esta manera, los dirigidos por Ariel Holan jugarán la 7ª fecha del Torneo Clausura: visitarán a Sarmiento en Junín el próximo sábado 30 de agosto desde las 19.15. Mirá el resumen del histórico triunfo de Rosario Central sobre Newell's Embed