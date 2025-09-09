IR A
Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

La estrella de El Marginal conformó una dupla icónica con Nancy Dupláa y juntos la rompieron en este título conmovedor.

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.

Las producciones argentinas suelen atravesar a los usuarios de Netflix, una de las plataformas más destacadas. En esta línea, hay una película que se estrenó en 2024 y que rápidamente se ubicó entre las más vistas, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica.

Se trata de Goyo, una comedia romántica dirigida por Marcos Carnevale, que está protagonizada por Nicolás Furtado y Nancy Dupláa. Los dos actores formaron una química especial delante de la cámara, y aportaron su talento para crear una película que, con humor y amor, envía un poderoso mensaje sobre diversidad.

El éxito de esta película fue inmediato, en primer lugar por ser un título que, para su género, no cuenta con una trama convencional. A su vez, retrata la vida de un joven con síndrome de Asperger que busca lo mismo que cualquier persona: ser amado. Una historia genuina y simple, pero que a la vez cuenta con mucha fuerza.

Netflix: sinopsis de Goyo

La película trata sobre Goyo, un joven apasionado por el arte y los museos que convive con el síndrome de Asperger. Su rutina cambia de manera inesperada cuando conoce a Eva, una guardia de seguridad que atraviesa una relación tóxica y desgastante.

Ese encuentro desencadena un vínculo singular: entre ellos surge una complicidad que avanza entre la ternura, el humor y la necesidad de replantearse sus propias vidas. La película propone mirar más allá de los diagnósticos y las etiquetas para centrarse en lo esencial: los deseos y emociones que nos hacen humanos.

Tráiler de Goyo

Embed - Goyo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Goyo

  • Nicolás Furtado
  • Nancy Dupláa
  • Soledad Villamil
  • Pablo Rago
  • Cecilia Roth
