4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

El torneo reunirá a los 16 mejores equipos del continente, que jugarán sus partidos en las canchas de Morón y de Banfield.

Por
La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

La Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará adelante en Argentina del 2 al 18 de octubre y este jueves se realizó el sorteo de los grupos, por lo que Boca y San Lorenzo, representantes argentinos, ya conocen a sus rivales.

¿Julián Álvarez se va del Atlético de Madrid?
Te puede interesar:

Sorpresa: un equipo top de Europa, dispuesto a pagar hasta 100 millones por Julián Álvarez

El Xeneize integrará el grupo B junto con Alianza Lima (Perú), Adifem (Venezuela) y Ferroviária (Brasil). En tanto, el Ciclón formarán parte de la zona C con nombres fuertes: Colo-Colo (Chile), San Pablo (Brasil) y Olimpia (Paraguay).

Embed - CONMEBOL Libertadores Femenina on Instagram: " ¡Grupos definidos! #LibertadoresFEM | #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas"

En etapa de definiciones y a menos de un mes del torneo, también se conocieron los estadios que albergarán los partidos. Las canchas destinadas para el torneo continental son el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, mientras que el otro estadio es el Florencio Sola, de Banfield, ambos en la provincia de Buenos Aires.

Yuria Sasaki
Yuria Sasaki, una de las futbolistas de Boca que disputará la Libertadores femenina

Yuria Sasaki, una de las futbolistas de Boca que disputará la Libertadores femenina

Copa Libertadores 2025: cómo se jugará

Conmebol detalló que, en primera instancia la Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará en dos fases: Fase preliminar (Fase de Grupos) y Fase final (Cuartos de Final, Semifinales, tercer puesto y Final). Todas las Fases se jugarán a una sola vuelta.

La Fase Preliminar la disputan los 16 equipos clasificados, distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno. La conformación de los 4 grupos corresponderá al resultado del sorteo organizado por la CONMEBOL. Clasificarán para los Cuartos de Final, los equipos que finalicen primeros y segundos. El fixture de competencia será anunciado en los próximos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven de 31 años murió en el hospital. 

Video: un arquero de futsal murió tras atajar un penal en un torneo amateur

con las luces sobre la despedida de messi, argentina recibe a una venezuela que se juega la clasificacion

Con las luces sobre la despedida de Messi, Argentina recibe a una Venezuela que se juega la clasificación

Este jugador ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.

Fue "enemigo" de Messi cuando jugaba en Real Madrid, ganó muchos títulos y ahora se dedica a la música

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Néstor Grindetti reveló cuándo se podría conocer el fallo sobre Independiente-U. de Chile

El entrenador de 65 años tendrá su cuarto ciclo en Brasil.

Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil y será el segundo entrenador mejor pago

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Rating Cero

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 10 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 32 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 33 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 33 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 46 minutos