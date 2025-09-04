Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales El torneo reunirá a los 16 mejores equipos del continente, que jugarán sus partidos en las canchas de Morón y de Banfield. Por







La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

La Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará adelante en Argentina del 2 al 18 de octubre y este jueves se realizó el sorteo de los grupos, por lo que Boca y San Lorenzo, representantes argentinos, ya conocen a sus rivales.

El Xeneize integrará el grupo B junto con Alianza Lima (Perú), Adifem (Venezuela) y Ferroviária (Brasil). En tanto, el Ciclón formarán parte de la zona C con nombres fuertes: Colo-Colo (Chile), San Pablo (Brasil) y Olimpia (Paraguay).

En etapa de definiciones y a menos de un mes del torneo, también se conocieron los estadios que albergarán los partidos. Las canchas destinadas para el torneo continental son el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, mientras que el otro estadio es el Florencio Sola, de Banfield, ambos en la provincia de Buenos Aires.

Yuria Sasaki Yuria Sasaki, una de las futbolistas de Boca que disputará la Libertadores femenina Puro Boca Copa Libertadores 2025: cómo se jugará Conmebol detalló que, en primera instancia la Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará en dos fases: Fase preliminar (Fase de Grupos) y Fase final (Cuartos de Final, Semifinales, tercer puesto y Final). Todas las Fases se jugarán a una sola vuelta.