Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

La Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará adelante en Argentina del 2 al 18 de octubre y este jueves se realizó el sorteo de los grupos, por lo que Boca y San Lorenzo, representantes argentinos, ya conocen a sus rivales.
El torneo reunirá a los 16 mejores equipos del continente, que jugarán sus partidos en las canchas de Morón y de Banfield.
El Xeneize integrará el grupo B junto con Alianza Lima (Perú), Adifem (Venezuela) y Ferroviária (Brasil). En tanto, el Ciclón formarán parte de la zona C con nombres fuertes: Colo-Colo (Chile), San Pablo (Brasil) y Olimpia (Paraguay).
En etapa de definiciones y a menos de un mes del torneo, también se conocieron los estadios que albergarán los partidos. Las canchas destinadas para el torneo continental son el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, mientras que el otro estadio es el Florencio Sola, de Banfield, ambos en la provincia de Buenos Aires.
Conmebol detalló que, en primera instancia la Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará en dos fases: Fase preliminar (Fase de Grupos) y Fase final (Cuartos de Final, Semifinales, tercer puesto y Final). Todas las Fases se jugarán a una sola vuelta.
La Fase Preliminar la disputan los 16 equipos clasificados, distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno. La conformación de los 4 grupos corresponderá al resultado del sorteo organizado por la CONMEBOL. Clasificarán para los Cuartos de Final, los equipos que finalicen primeros y segundos. El fixture de competencia será anunciado en los próximos días.