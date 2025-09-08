Ataque terrorista en Jerusalén: al menos seis personas murieron tras un tiroteo en un micro

Desde el Ministerio de Exteriores informaron que los dos agresores, residentes de Cisjordania, fueron abatidos por un civil armado y un miembro de las fuerzas de seguridad en el lugar del incidente.

El hecho ocurrió en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a Jerusalén

Al menos seis personas murieron y otras 15 sufrieron heridas de distintas consideraciones tras un ataque terrorista en Jerusalén, luego que dos hombres armados dispararon contra un micro.

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a la ciudad. Los atacantes, residentes de Cisjordania, abordaron el autobús y abrieron fuego contra una parada repleta de personas en hora pico. Según medios locales, se cree que dos hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot.

El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar , mientras que una quinta persona falleció en el hospital tras ser derivada. Siete heridos graves y otros con lesiones menores fueron trasladados a distintos hospitales de Jerusalén para recibir atención médica urgente. Tras la agresión, el primer ministro Benjamin Netanyahu se hizo presente en el lugar.

“Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes”, explicó un paramédico del MDA en un comunicado, mientras que otro afirmó que “había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción”.

Netanyahu calificó el ataque como una “guerra en varios frentes”, y afirmó que Israel logró frustrar cientos de ataques este año, “pero no pudo hacerlo esta mañana”.

Embed Al menos 6 muertos, entre ellos un español de 25 años, en un ataque terrorista perpetrado por varios palestinos en una parada de autobús en #Jerusalén.



Los atacantes dispararon a discreción contra los pasajeros de los autobuses en Ramot Junction.#Israel #Gaza #Jerusalem pic.twitter.com/0VcId4l6Bf — eSPAINews (@eSPAINews_) September 8, 2025

Para Hamas se trató de una “respuesta natural” a la actividad militar de Israel en Gaza

Luego que se conociera el ataque en Jerusalén, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), emitió un comunicado y si bien no se adjudicó la agresión sí “elogió” la “operación heroica”.

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que Israel está librando contra nuestro pueblo”, señalaron y llamó a los palestinos de Cisjordania a “escalar la confrontación con la ocupación y sus colonos”.

Otras organizaciones como Yihad Islámica también elogiaron la acción armada y señalaron: “Se trata de una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí”. La agrupación insistió en pedir mayor respuesta desde el territorio palestino ante las operaciones militares israelíes.