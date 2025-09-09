9 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a las uñas de gel: la tendencia para la primavera que es práctica y más delicada

La manicura press-on gana protagonismo para la temporada 2025/26 al combinar practicidad, diseños modernos y protección de la salud de las manos.

Las uñas press-on permiten un acabado rápido y seguro sin dañar la uña natural

El mundo beauty continúa innovando, y las tendencias en manicura se actualizan cada temporada. Tras varios años de protagonismo absoluto de las uñas de gel, surge una alternativa que combina estilo, salud y practicidad: las uñas press-on. Este método, que se perfila como la estrella de la primavera-verano 2025/26, permite lograr un acabado impecable con mínima exposición a químicos y sin comprometer la uña natural, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan resultados elegantes y seguros.

Cuál es la pose de yoga ideal para aliviar la zona lumbar.
La mejor postura de yoga para personas que pasan horas frente a la computadora: alivia el dolor de espalda

A diferencia de la manicura tradicional, las uñas press-on se colocan en cuestión de minutos mediante un sistema de adhesión sencillo, sin necesidad de lámparas UV ni limado agresivo. Su retirada es rápida y segura, protegiendo la superficie natural de la uña, mientras que muchas versiones son reutilizables, permitiendo a las usuarias aplicarlas en casa y evitar largas sesiones en el salón. Su duración de hasta dos o tres semanas logra un equilibrio perfecto entre resistencia, comodidad y estilo.

La versatilidad de este método es otro de sus puntos fuertes. Desde tonos neutros y minimalistas hasta colores vibrantes, brillos intensos, efectos cromados y decoraciones personalizadas, estas uñas permiten cambiar el look según la ocasión. Entre los diseños destacados para la temporada se encuentran el efecto mármol pastel, que fusiona lavanda, menta y durazno en patrones delicados; el French twist con puntas cromadas, reinterpretación moderna de la manicura francesa; el efecto holográfico sutil, que cambia de color según la luz; y los diseños minimalistas con detalles dorados, perfectos para el día a día o eventos especiales. Estas características consolidan a las uñas press-on como la tendencia que combina comodidad, estilo y cuidado de la uña natural.

uñas lavanda
Las uñas press-on protegen la salud de la uña natural al evitar limados agresivos y la exposición a lámparas UV.

Beneficio de este tipo de uñas

Las expertas coinciden en que las uñas press-on representan el futuro de la manicura. Estética, funcionalidad y bienestar se combinan en un solo método, consolidándose como la opción preferida para quienes buscan manos impecables sin comprometer la salud de sus uñas.

Entre los diseños destacados para la primavera-verano 2026 se encuentran el efecto mármol pastel, que fusiona lavanda, menta y durazno en patrones delicados; el French twist con puntas cromadas, reinterpretación moderna de la manicura francesa; el efecto holográfico sutil, que cambia de color según la luz; y los diseños minimalistas con detalles dorados, perfectos para el día a día o eventos formales.

Uñas press-on
Los diseños primavera-verano 2026 destacan por el efecto mármol pastel, French twist cromado y detalles minimalistas dorados.

Con esta propuesta, las uñas press-on se consolidan como la tendencia que une comodidad, estilo y cuidado de la uña natural, revolucionando la manicura tradicional y marcando el rumbo de la moda para los próximos meses.

