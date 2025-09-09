9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la propuesta del Gobierno, los gobernadores aguardan un llamado formal desde la Casa Rosada

Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz expusieron su reacción, luego que Manuel Adorni anunciara el llamado a una reunión federal tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en los comicios legislativos bonaerenses. "Sentarse a hablar con gente no ha cumplido y se ha perdido la confianza es muy difícil”, advirtieron.

Por
Hay desconfianza de los gobernadores al llamado del Gobierno. 

Hay desconfianza de los gobernadores al llamado del Gobierno.  

Los gobernadores de Santa Fe, Salta y Jujuy reaccionaron públicamente a la convocatoria realizada por el Gobierno, que anunció la conformación de una mesa de diálogo federal con la totalidad de los líderes provinciales, luego de la contundente derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses en manos del peronismo.

Milei guardó silencio tras las elecciones, pero retuiteó mensajes de apoyo.
Te puede interesar:

Tras el cachetazo electoral, Milei vuelve a bajar el perfil en redes sociales

El mandatario jujeño, Carlos Sadir, afirmó este martes que hasta el momento "no tenemos una información ni llamado ni convocatoria del Gobierno. Por ahora es todo lo que salió en los medios”. Y ante la consulta, en una entrevista por Radio Mitre, de si tendría que haber existido antes la convocatoria fue contundente: “Y sí. Lo que pasa es que ahora pensar en un diálogo luego de este domingo que pasó la verdad me parece que estaría muy teñido con lo que viene en octubre. Nosotros el diálogo lo propusimos todo el tiempo, pero bueno, no hubo”.

"Cada vez que nos sentamos de una manera u otra, terminamos o no acordando, o no cumpliéndose lo acordado. Eso obviamente pasó con todos los gobernadores, fue una constante en el tiempo. Igualmente vamos a ver. Hasta acá lo único que hay es lo que dijeron los medios”, recordó Sadir.

En la misma línea fueron los dichos del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como "medio complejo" el momento en que el Gobierno hace el llamado al diálogo. "Estamos todos de elecciones y con las complicaciones diarias y bueno. Aparte no sabemos de qué”, analizó en relación a la cercanía de los comicios legislativos nacionales de octubre.

carlos sadir jujuy
Carlos Sadir.

Carlos Sadir.

“Yo he notado en todo este tiempo un destrato muy grande, mentiras y la verdad es que no cumplieron con la palabra empeñada. No contestaban los teléfonos de los armados de lista. Todo lo que nos habíamos comprometido no se cumplió y bueno, sentarse a hablar con gente no ha cumplido y se ha perdido la confianza es muy difícil”, describió Sáenz.

El gobernador salteño luego analizó la situación: “Yo siempre digo que les hace falta a los funcionarios nacionales un baño de humildad, no sé si fue soberbia o subestimaron a muchos de nosotros".

Gustavo Sáenz - Gobernador Salta
Gustavo Sáenz.

Gustavo Sáenz.

Por su parte, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, ya se había pronunciado el lunes en su cuenta de X donde afirmó que "la gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1965172195023573184&partner=&hide_thread=false

En el continuado de las críticas, sumó: "Y plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa. Una mejor opción para todos los argentinos. Desde sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas".

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Río Cuarto

Daniel Pastore, ministro de Vinculación del gobierno de Córdoba, confirmó este martes que los seis mandatarios que conforman el nuevo bloque político, Martín Llaryora (Córdoba), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se verán las caras el viernes en la Rural de Río Cuarto para analizar el presente y futuro de las provincias.

“Estamos encaminados a la elección de octubre, donde se discute un modelo de país. Y nosotros le vamos a ofrecer un modelo distinto al odio al Estado de Milei, y del amor extremo del kirchnerismo”, agregó el funcionario de Martín Llayora, en el streaming de La Voz.

La noticia del encuentro provincial ocurre al día siguiente de que el Gobierno nacional anuncie la convocatoria a una mes díalogo federal, sobre la cual, Pastore aclaró que en el Centro Cívico aún no recibieron un llamado: “No recibimos nada... Hasta anoche, que estuvimos trabajando con el gobernador, no recibimos una invitación formal. Pero eso habla también de cómo trata estos temas tan serios el Gobierno".

Para Pastore, el hecho de no haber recibido una invitación formal habla de la improvisación del Gobierno de Milei. “Una reunión así debería tener preparación, debería tener acuerdos para luego materializarlos. Que te convoquen por un tuit, sin temario, aunque decidiéramos ir, sería una foto vacía”. Y remarcó: “Y ya hemo tenido varias fotos vacías. “Así como está planteada, la convocatoria es para la tribuna”.

Ricardo Quintela: "El Gobierno está acabado"

El gobernador de La Rioja analizó en duros términos la realidad del Gobierno nacional luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y cree que la administración libertaria "está en su etapa final". "No soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se sigan destruyendo la Argentina y tratar de reconstruirla desde donde está”, aclaró.

“No veo alternativa de que ellos mejoren. Esta convocatoria es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera a octubre, cosa que me parece que no llegan", agregó en una entrevista por Radio 10 sobre el llamado desde Nación a una mesa de diálogo federal, anunciada por el lunes por el vocero Manuel Adorni.

Embed - QUINTELA MANO a MANO a MANO con RIAL: "EL GOBIERNO NO TIENE FORMA de SALIR ADELANTE"

“El gesto tiene que venir de la Nación hacía las provincias, pero aun así yo creo que este gobierno está acabado. Este gobierno no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que implementaron, que es muy grave y habrá que investigar en su momento", sumó Quintela.

Ricardo Quintela
Ricardo Quintela.

Ricardo Quintela.

Para el gobernador riojano, "tenemos que ver de qué manera poder ver la posibilidad junto a todos los gobernadores de definir un esquema de transición, llegado el momento, con política de emergencia que pueda rápidamente llevar tranquilidad al pueblo argentino”.

“Le va a estallar todo más, temprano que tarde. Me puedo equivocar, seré un análisis tremendista, pero está basado en datos de la realidad", completó Quintela en Radio 10.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei pone en marcha la mesa política tras la contundente derrota electoral en la Provincia

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: A él y a todos los payasos.
play

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Milei: "A él y a todos los payasos"

play

Primera reacción negativa de gobernadores a la convocatoria del Gobierno: "Sigue sin escuchar, paralizado"

Susana Giménez sorprendió con su análisis sobre la derrota de La Libertad Avanza.

Susana Giménez analizó la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires: "A mí no me sorprendió"

play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Industriales Pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional

Industriales pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 15 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 18 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 20 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 20 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 36 minutos