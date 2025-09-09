La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible La actriz española renovó por completo su imagen tras sus vacaciones y sorprendió al revelar el verdadero motivo detrás del nuevo color de cabello.







María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje. @mariapedraza_

La actriz María Pedraza sorprendió con un giro radical en su imagen al despedirse del rubio para dar paso a un tono candy brown, una de las tendencias más comentadas de la temporada. El cambio, realizado por la estilista María Roberts, responde a exigencias de guion y marca el inicio de una nueva etapa profesional que la intérprete vive con entusiasmo.

La transformación no fue una decisión meramente estética: la intérprete explicó que el nuevo color responde al reto de dar vida a Bianca, el personaje que encarna en su próximo proyecto. Con matices caoba y reflejos cálidos, este estilo se inscribe en la corriente del espresso brunette, muy en auge en el otoño-invierno 2025-26, aportando brillo y dimensión a su melena.

Este movimiento estético se enlaza con una trayectoria que la ha llevado a consolidarse como una de las actrices españolas más destacadas de su generación. Tras sus inicios en la danza, conquistó al público con series de gran impacto como “Élite” y “La casa de papel”, y en cine trabajó junto a figuras de talla internacional como Samuel L. Jackson. Ahora, con su participación en un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, reafirma su presencia en la industria internacional y abre un nuevo capítulo en su carrera.

María Pedraza look El nuevo tono candy brown combina matices caoba y reflejos cálidos, siguiendo la tendencia espresso brunette, y busca integrar la raíz natural con un acabado sofisticado. @mariapedraza_ María Pedraza habló sobre la posibilidad de ser madre La intérprete comunicó a través de sus redes sociales el motivo del giro estético: “Adiós a la rubia… abrazando a la morena, y con ella, a Bianca. Comienza mi nuevo capítulo”. Con esas palabras confirmó que el cambio responde a exigencias de su próximo personaje. La peluquera Roberts explicó que se trabajó un tono caramelo con toques marrones, definido como candy brown, que se fusiona con su raíz natural y aporta un marco suave al rostro.

Este matiz se suma a la ola de tendencias de coloración capilar para la temporada otoño-invierno 2025-26 (en el hemisferio norte), donde predominan las variaciones del espresso brunette, un estilo que aporta brillo, dimensión y sofisticación inspirado en los tonos del café. Expertos como Álex Sestelo destacan que la fuerza del brunette radica en su personalización, permitiendo adaptaciones como el expensive brunette, que busca una apariencia saludable y lujosa mediante sutiles matices multidimensionales.

Más allá del ámbito estético, Pedraza también se ha sincerado sobre su vida personal. En una entrevista con la revista Fashion de ¡HOLA!, reveló su deseo de formar una familia: “No sé cuándo me convertiré en madre, solo sé que algún día será, y va a ser la experiencia más bonita de mi vida”. Reconoce que la familia es su mayor pilar y que, pese a los desafíos de su carrera, mantiene claras sus metas personales y profesionales. María Pedraza La actriz reflexionó sobre su vida personal y profesional: valora la familia como pilar fundamental y proyecta convertirse en madre, mientras continúa consolidando su carrera internacional. @mariapedraza_ El proceso de madurez que ha transitado la actriz desde sus inicios hasta la actualidad la ha llevado a un estado de equilibrio: aceptar tanto los días buenos como los difíciles sin perder la ambición. Con proyectos en marcha, una nueva imagen y planes a futuro, María Pedraza reafirma su lugar como una de las artistas españolas más prometedoras de su generación.