Javier Milei pone en marcha la mesa política con su Gabinete, tras la contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires

Tras el anuncio de Manuel Adorni, el Presidente encabeza el encuentro desde las 9:30 en Casa Rosada para comenzar la nueva etapa. De la reunión participarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio vocero.

Fuerte malestar en el Gobierno tras perder las elecciones legislativas en la Provincia.

Hay desconfianza de los gobernadores al llamado del Gobierno. 
Tras la propuesta del Gobierno, los gobernadores aguardan un llamado formal desde la Casa Rosada

Los funcionarios comenzaron a llegar antes de las 9, al igual que el Jefe de Estado. Milei llegó escoltado de su custodia habitual desde la Quinta de Olivos.

Los 13 puntos que distanciaron a La Libertad Avanza de Fuerza Patria golearon fuerte dentro del Gobierno, por lo que se pondrán a trabajar de inmediato con la mesa chica compuesta por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Si bien está presente el actual presidente de la Cámara de Diputados, sí quedó marginado Lule Menem, mano derecha de Karina y uno de los principales en el escándalo por las coimas en ANDIS. Se espera, luego, que esta reunión se extienda a acuerdos con gobernadores para fortalecer la imagen política de cara a las elecciones legislativas nacionales.

karina Milei

La medida había sido anunciada previamente por el vocero presidencial en sus redes sociales, en medio de la disparada del dólar y sin ningún atisbo de autocrítica por la decisión de los bonaerenses. El resultado electoral cayó como un baldazo de agua puertas adentro y se suma a los escándalos por supuesta corrupción, a los ataques a la prensa y los recortes en discapacidad que impactaron durante la última semana a la gestión.

La determinación de Javier Milei busca reafirmar el liderazgo dentro de su espacio y ordenar las responsabilidades de cada funcionario, con la meta de consolidar una gestión alineada y con mayor fortaleza de cara a octubre.

Guillermo Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo contactó para felicitarlo por el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, aunque no fue convocado para reunirse con el presidente Javier Milei.

En diálogo con Radio con Vos, Kicillof expuso que se contactó con el jefe de Gabinete y explicó por qué busca encontrarse con Milei: "Francos me felicitó pero no respondió a lo que planteé. Le pedí públicamente a Milei reunirnos. El Gobierno nacional vino a plebiscitar o a poner en juego sus políticas y perdió de una manera terminal".

En tal sentido, detalló el contacto que recibió de Francos. "Le envié un mensaje formal porque él me mandó un mensaje reconociendo y felicitando por el triunfo pero yo estaba esperando una convocatoria a una reunión. Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque ahora van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando tiene que ver con este resultado", expresó.

En tanto, advirtió por la postura del Gobierno tras la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en el territorio bonaerense: "Tienen que cortar inmediatamente con la línea de echarnos la culpa. Lo que pasa es que viene acumulando demasiados desastres la política económica que no quiero que se use como excusa esto".

"Necesitamos que Milei empiece a cuidar el trabajo, la producción, el salario, las condiciones de vida, que parecen importarle exactamente cero. Eso está golpeando muy fuerte en la Provincia. Tenemos un conflicto muy grande en la zona de San Nicolás y Ramallo por la siderurgia, muchos problemas con lo textil, la pesca, el turismo y productivos. También está el tema de los medicamentos y las personas con discapacidad", agregó Kicillof en esta línea.

En este marco, el gobernador bonaerense alertó por la urgencia de que Milei tome medidas: "Tienen que resolver esto rápidamente. Entonces, esperaba que haya una reunión de trabajo".

