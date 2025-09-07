Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize" Tras destacarse en la Copa Libertadores, los dos grandes fueron a buscar al mismo futbolista, pero él no dudó en inclinarse por uno de ellos. Años más tarde explicó el trasfondo de su decisión. Por







Este futbolista ganó la Copa Intercontinental 2003 con Boca. Redes sociales

En 2003, el mediocampista brasileño Pedro Iarley se hizo famoso en Argentina después de convertir el gol con el que Paysandú derrotó a Boca en la Bombonera por los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de eso se sumó al club de la Ribera, al que prefirió por encima de River, y varios años más tarde reveló por qué.

"Después del partido que le ganamos, mi nombre empezó a sonar por los medios para muchos equipos. Fue una gran vitrina. De repente, vino un empresario argentino que tenía futbolistas en Paysandú y me dijo que estaba la chance de negociar con Boca y River Plate", contó a TyC Sports en 2020.

"Él era hincha de Boca y yo le dije que quería ir a la Bombonera. Cuando jugué aquel partido con Paysandú, me había sorprendido la gente, la presión que había, me encantó el ambiente, quería jugar ahí. Entonces le dije: 'Veamos primero la chance de ir a Boca, sino evaluemos otras opciones'", recordó Iarley.

A los pocos días, el empresario le confirmó que "había chances" de cerrar la negociación con el Xeneize y el brasileño no dudó. "Como yo tenía una cláusula de salida para el exterior, eso facilitó bastante la negociación", explicó. Finalmente, dejó Paysandú y se sumó al Boca de Carlos Bianchi.

Pedro Iarley en Boca Redes sociales El paso de Pedro Iarley por Boca Pedro Iarley llegó a Boca en la segunda mitad del año, para jugar el Apertura 2003. En ese torneo jugó 17 partidos y metió tres goles: el más recordado por los hinchas es el que le convirtió a River en el Monumental para que el Xeneize se quedara con el Superclásico por 2 a 0.