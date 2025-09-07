Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize"

En 2003, el mediocampista brasileño Pedro Iarley se hizo famoso en Argentina después de convertir el gol con el que Paysandú derrotó a Boca en la Bombonera por los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de eso se sumó al club de la Ribera, al que prefirió por encima de River, y varios años más tarde reveló por qué.
"Después del partido que le ganamos, mi nombre empezó a sonar por los medios para muchos equipos. Fue una gran vitrina. De repente, vino un empresario argentino que tenía futbolistas en Paysandú y me dijo que estaba la chance de negociar con Boca y River Plate", contó a TyC Sports en 2020.
"Él era hincha de Boca y yo le dije que quería ir a la Bombonera. Cuando jugué aquel partido con Paysandú, me había sorprendido la gente, la presión que había, me encantó el ambiente, quería jugar ahí. Entonces le dije: 'Veamos primero la chance de ir a Boca, sino evaluemos otras opciones'", recordó Iarley.
A los pocos días, el empresario le confirmó que "había chances" de cerrar la negociación con el Xeneize y el brasileño no dudó. "Como yo tenía una cláusula de salida para el exterior, eso facilitó bastante la negociación", explicó. Finalmente, dejó Paysandú y se sumó al Boca de Carlos Bianchi.
Pedro Iarley en Boca
El paso de Pedro Iarley por Boca
Pedro Iarley llegó a Boca en la segunda mitad del año, para jugar el Apertura 2003. En ese torneo jugó 17 partidos y metió tres goles: el más recordado por los hinchas es el que le convirtió a River en el Monumental para que el Xeneize se quedara con el Superclásico por 2 a 0.
Además de participar en dos encuentros por la Copa Sudamericana, en diciembre integró el plantel que viajó a Japón para jugar la Copa Intercontinental ante el Milan, instancia a la que Boca accedió tras quedarse con la Libertadores. Allí aportó la asistencia para que Matías Donnet empate el partido y lleve la definición a los penales, donde el club de la Ribera se impuso por 3 a 1.
Iarley siguió en Boca durante la primera mitad de 2004: jugó 10 partidos por el Torneo Clausura, en los que convirtió dos goles, y también participó en seis encuentros por la Copa Libertadores. A mediados de año fue transferido a Dorados de Sinaloa.