Muy sencillo: el método secreto para colar la pasta sin tener que sacarla de la olla

Una técnica casera muestra cómo eliminar el agua de la cocción en pocos segundos, sin cambiar la comida de recipiente ni ensuciar de más.

La técnica viral permite escurrir la pasta en segundos sin trasladarla a otro recipiente.

En las últimas semanas circula un consejo culinario que responde a la incógnita del título: existe un método secreto para colar la pasta sin sacarla de la olla. Se trata de un truco que ha captado la atención en redes sociales por su rapidez y simplicidad, logrando que el escurrido sea más práctico que nunca.

El fenómeno comenzó en TikTok, donde distintos perfiles dedicados a la cocina viralizan trucos domésticos. Entre ellos, uno de los más reproducidos es esta forma alternativa de colar la pasta, que evita usar varios recipientes y ahorra tiempo en la preparación. Miles de usuarios comparten el método, sorprendidos por la facilidad con que resuelve un paso clásico de la cocina.

Este nuevo recurso aparece en contraste con las técnicas tradicionales. Durante años, lo más común fue volcar la olla sobre un colador o sacar la pasta con utensilios especiales, como cucharones con ranuras o pinzas. Sin embargo, ambas prácticas implican más tiempo y la utilización de más utensilios, lo que multiplica la limpieza posterior.

Luego, se sostiene con ambas manos, tanto la olla como el colador, y se vuelca el conjunto sobre el fregadero. De esta forma, el agua de cocción se escurre a través de los agujeros, mientras que la pasta permanece dentro de la olla, lista para continuar la preparación.

El método evita ensuciar utensilios de más y mantiene la pasta lista para añadir la salsa al instante.

El resultado tiene dos beneficios inmediatos: se gana rapidez en el proceso y se evita ensuciar recipientes adicionales. Además, permite que la pasta conserve el calor y pueda ser combinada enseguida con la salsa o el acompañamiento elegido.

