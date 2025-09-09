El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

La modelo compartió a sus seguidores de Instagram un adelanto de su colaboración con una marca de ropa y explotó las redes.

Carolina Ardohain , más conocida como Pampita , es una de las modelos y mediáticas más populares del país, y su presencia se hace notar en diversos medios de comunicación. Mientras que en la televisión se encarga actualmente de conducir el programa de Los 8 escalones , en sus redes sociales muestra su día a día y vida personal. En su contenido, sus looks hacen que sus posteos se viralicen .

Dentro de su actividad digital, la modelo reveló hace unos días una colaboración junto a la marca de ropa Markova, de cara a la temporada de verano 2026 . Su publicación es enigmática, ya que tiene a Pampita posando con una canción brasileña de fondo y una descripción que reza "Verano" , junto a unos emojis de sol, playa y sandía.

Lo que sí se puede apreciar es un look completamente diseñado para esta estación; un vestido beige súper ajustado, que mezcla elegancia y minimalismo . Esta prenda cuenta con botones a lo largo por el medio, que aportan un detalle al simple pero efectivo look. Asimismo, en el video se pueden observar dos pares de tacos de la misma marca, unos negros y otros beige, que combinarían con el outfit.

El material cosechó más de 8.000 "me gusta" y mucho apoyo por parte de sus fanáticos , quienes la halagaron en los comentarios: "Que lindura tenés, cada día mejor", "Te amooooooo diosa en los 8 escalones sos lo más!!!! Te admiro tantoooooo" y "Qué mujer bella, sencilla y tan elegante, sos lo más Pampita" fueron los comentarios más destacados.

Durante una emisión de Los 8 escalones, la dinámica habitual se vio alterada por una pregunta incómoda que Pampita le hizo a Evangelina Anderson , una de las jurados. La conductora había dirigido una consulta a una participante sobre el “complejo de Edipo”, preguntando si el concepto psicológico había tomado su nombre de una tragedia griega, a lo que la concursante respondió correctamente que era verdadero.

Esto sirvió como puntapié del intercambio con Evangelina Anderson, quien consultó sobre la experiencia personal de la conductora respecto al afecto de sus hijos. Anderson preguntó si los hijos de Pampita habían atravesado una etapa de amor desmesurado hacia ella, a lo que la conductora respondió: “Ellos siempre me ven como una princesa, la más linda, pero bueno, supongo que, en algún momento, eso se corta, ¿no?”.

Evangelina Anderson Instagram @evangelinaanderson

Anderson continuó hablando sobre la dinámica entre hijos y padres, y remarcó que los varones suelen adorar a sus madres hasta la adolescencia, especialmente después de los 15 años. En ese contexto, Teté Coustarot aconsejó aprovechar sobre esa etapa, mientras que Pampita expresó con humor la dificultad de reunir a los hijos para compartir una comida familiar: “Hay que rogarles para ir a comer un domingo”.

Fue ahí cuando Evangelina, recientemente separada de Martín Demichelis, bromeó sobre la necesidad de estar preparada con la escoba, lo que llevó a la conductora a interrogarla directamente: “Pero ¿vos sos una suegra mala?”.

Ante la presión de Pampita, Anderson admitió que se encuentra en una etapa de aprendizaje como suegra, ya que su hijo mayor tiene 16 años. No obstante, aseguró: “No, estoy ahí en eso, estoy como incursionando con el de 16. Pero no, soy muy buena, lo ayudo con los regalitos, con todo, soy muy buena”. Por su parte, Pampita anticipó su actitud futura frente a las parejas de sus hijos: “Yo las voy a amar a todas porque quiero que el domingo vengan a comer a casa y me traigan a los nietos”.