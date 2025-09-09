IR A
Los fans lo ciriticaron y Marvel decidió cambiar un aspecto clave del Capitán América: cuál es

Capitán América conocerá a sus homónimos en Europa cuando llegue Capitán América #6 en diciembre.

Marvel tomó decisiciones sobre el nuevo traje de Capitán América en base a las críticas de los fanáticos luego de las películas anteriores.

Marvel dio el pistoletazo de salida a la historia de un nuevo Capitán América este verano, uno muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el UCM. Su nombre es David Colton y estilo presentó cambios significativos: el traje es una armadura moderna. Si bien mantiene la esencia, tiene un corte más militar tradicional. Y gustó mucho a los fans, pero ahora su autor ha tenido problemas con los fans.

La perspectiva de Tom Holland sobre el tema no es, en absoluto, descabellada, y puede ser un reflejo de cómo Marvel ha perdido de vista a una parte de su público en los últimos años.
Tom Holland lo impulsó y Marvel lo hará real: este es el pedido de los fans que será realidad en la próxima película de Spiderman

David Colton conocerá a sus homónimos en Europa (ONU) en Capitán América #6, que se lanzará el 17 de diciembre de 2025. El artista principal, Valerio Schiti, compartió varios conceptos en su cuenta de Instagram de cómo lucen Capitán Reino Unido y Capitán Francia, también añade otro par de diseños de Capitán China y Capitana Rusia, inspirada en Viuda Negra.

Cuál es el cambio clave que hizo Marvel en la vestimenta del Capitán América

Pero los franceses tuvieron discrepancias con el artista. El diseño original de Capitán Francia lucía en el pecho cuatro figuras geométricas reservado para cuchillos en forma de flor de lis. Si bien la intención de Schiti era integrar la heráldica francesa de forma funcional en el traje, resulta que muchos franceses lo consideraron desacertado e incluso ofensivo.

capitan americaaaa

La historia de la flor de lis es compleja en Francia. Si bien es un símbolo ligado al país, muchos franceses hicieron saber al artista (la publicación original fue eliminada) que está directamente vinculado con la monarquía francesa y la familia real, como recoge ScreenRant. La misma a la que el pueblo francés se opuso durante la Revolución Francesa. Lo vimos en Asssasin's Cred Unity en videojuegos.

capitanaa

Las críticas buscaban informar del problema más que atacar al artista, así que Marvel y Schiti se pusieron manos a la obra para solucionar el problema. Finalmente, compartió un concepto actualizado: se mantiene la funcionalidad del pecho para acomodar los cuchillos tácticos, pero ahora con una forma ligeramente diferente y que luce los colores de la bandera de Francia.

capitan-america

