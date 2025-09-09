Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi La actriz se refirió a los rumores de infidelidad que involucraban al papá de su hijo Pino con su compañera de teatro y aseguró que “son cosas que pasan”.







La actriz Cande Vetrano habló por primera vez en profundidad sobre el escándalo mediático que involucró a su pareja Andrés Gil con su amiga, Gimena Accardi, en medio del nacimiento de su primer hijo. Lejos de dejar negar lo sucedido como hicieron los protagonistas, subestimó los hechos.

Todo comenzó con la declaración de Accardi en Olga, quien admitió públicamente que le había sido infiel a Nico Vázquez meses atrás. Pero, si bien aclaró que era con una persona “random”, es decir, no famosa, nunca negó que haya existido algo con Gil, su compañero de teatro.

En ese momento, comenzaron las especulaciones: si mintió para proteger a la familia de Gil, si no quiso decir la verdad para no agrandar la situación o si realmente no hubo ninguna relación entre ellos. Lo cierto es que la obra terminó abruptamente, a pesar de haber asegurado que “lo tenían pactado desde antes”.

Cande Vetrano rompe el silencio. #LAM

"Son cosas que pasan. Paja de la vida. Pero bien"

"Son cosas que pasan. Paja de la vida. Pero bien" pic.twitter.com/2bqQxjJIvl — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 9, 2025 Sin embargo, hace algunas horas, Vetrano fue consultada sobre los hechos por primera vez tras aparecer en el estreno de una obra teatral. Ante la pregunta, respondió: “Son cosas que pasan. Paja de la vida, pero bien. Amor para todos”.

“Me siento muy… un escándalo. Mi primer escándalo”, agregó a modo de broma, pero lo que dejó entrever que existió una infidelidad porque lo subestimó. En lugar de expresar su angustia o negarlo, deslizó que puede pasar.

Semanas atrás, Andrés Gil había hablado y quiso alejarse de los rumores: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.