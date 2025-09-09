Una automotriz china se relanza con la preventa de dos SUV híbridos El inicio de la preventa de dos nuevos modelos, marca el puntapié de otra etapa para una de las primeras marcas del país asiático, que llegó a nuestro mercado hace años. Por Federico Bossio







Lanzamiento confirmado en octubre.

El auge de las marcas de China sigue marcando el terreno de una industria automotriz que mira expectante la llegada de estos nuevos jugadores y, en este caso, el relanzamiento de un viejo conocido. Se trata de Chery, que fue una de las primeras automotrices de su país que desembarcó en nuestro mercado (en 2008) y supo crecer y tener números aceptables en sus ventas. Después de varios años operando a media máquina, este año asumió la representación de la marca el Grupo Corven y con ello se produjo un nuevo comienzo de la empresa en Argentina.

En esta oportunidad, la primera actividad oficial de Chery en nuestro país fue el anuncio del inicio de la preventa de dos nuevos modelos, ambos electrificados. Se trata del Tiggo 4 HEV, un SUV del segmento B con motorización híbrida, y el Tiggo 7 MHEV, perteneciente al segmento C y equipado con tecnología mild-hybrid. Ambos llegan como parte de la primera etapa de ventas anticipadas, en un mercado cada vez más competitivo y con creciente protagonismo de las marcas de origen chino. Si bien no se han informado los precios de estos dos vehículos, ambos llegan sin pagar arancel extrazona (35%) y tiene un costo FOB de U$S 16.000, por lo que se espera sus precios sean competitivos.

chery-7- Así luce el Chery 7 con hibridación suave. El primer embarque hacia la Argentina incluye 500 unidades del Tiggo 4 HEV y 1.550 del Tiggo 7 MHEV, cifras que reflejan la importancia estratégica que la compañía asigna a la plaza local. En paralelo, se confirmó que el plan contempla la llegada de más modelos electrificados, incluidos híbridos enchufables y eléctricos puros. El relanzamiento no se limita a la oferta de productos. La empresa anunció que reforzará la logística de repuestos y servicios con el objetivo de ganar la confianza de los usuarios. Entre las medidas se destaca la decisión de importar repuestos por vía aérea, una apuesta destinada a reducir tiempos de espera y dar mayor previsibilidad a la posventa, un aspecto clave en la elección de los consumidores.

La estrategia se apoya además en una campaña de comunicación que busca modernizar la imagen de la marca y generar expectativa en torno a su nueva etapa. Aunque los precios de la preventa aún no fueron revelados, se espera que la compañía adopte una política competitiva frente a rivales como Baic, GWM, Jetour y BYD, que en los últimos meses también avanzaron con preventas y lanzamientos de modelos electrificados en la Argentina. Con estos anuncios, la automotriz inicia un camino que no solo significa su regreso, sino también un desafío mayor: convencer a los consumidores de que está preparada para jugar un rol protagónico en la transformación hacia una movilidad más eficiente y sustentable en el mercado argentino.