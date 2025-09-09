9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una automotriz china se relanza con la preventa de dos SUV híbridos

El inicio de la preventa de dos nuevos modelos, marca el puntapié de otra etapa para una de las primeras marcas del país asiático, que llegó a nuestro mercado hace años.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
Lanzamiento confirmado en octubre.

Lanzamiento confirmado en octubre.

El auge de las marcas de China sigue marcando el terreno de una industria automotriz que mira expectante la llegada de estos nuevos jugadores y, en este caso, el relanzamiento de un viejo conocido. Se trata de Chery, que fue una de las primeras automotrices de su país que desembarcó en nuestro mercado (en 2008) y supo crecer y tener números aceptables en sus ventas. Después de varios años operando a media máquina, este año asumió la representación de la marca el Grupo Corven y con ello se produjo un nuevo comienzo de la empresa en Argentina.

Serán los primeros híbridos diseñados y producidos por la compañía en la región.
Te puede interesar:

Stellantis anunció que comenzará a producir vehículos bio-híbridos en su planta de El Palomar

En esta oportunidad, la primera actividad oficial de Chery en nuestro país fue el anuncio del inicio de la preventa de dos nuevos modelos, ambos electrificados. Se trata del Tiggo 4 HEV, un SUV del segmento B con motorización híbrida, y el Tiggo 7 MHEV, perteneciente al segmento C y equipado con tecnología mild-hybrid. Ambos llegan como parte de la primera etapa de ventas anticipadas, en un mercado cada vez más competitivo y con creciente protagonismo de las marcas de origen chino. Si bien no se han informado los precios de estos dos vehículos, ambos llegan sin pagar arancel extrazona (35%) y tiene un costo FOB de U$S 16.000, por lo que se espera sus precios sean competitivos.

chery-7-
Así luce el Chery 7 con hibridación suave.

Así luce el Chery 7 con hibridación suave.

El primer embarque hacia la Argentina incluye 500 unidades del Tiggo 4 HEV y 1.550 del Tiggo 7 MHEV, cifras que reflejan la importancia estratégica que la compañía asigna a la plaza local. En paralelo, se confirmó que el plan contempla la llegada de más modelos electrificados, incluidos híbridos enchufables y eléctricos puros. El relanzamiento no se limita a la oferta de productos. La empresa anunció que reforzará la logística de repuestos y servicios con el objetivo de ganar la confianza de los usuarios. Entre las medidas se destaca la decisión de importar repuestos por vía aérea, una apuesta destinada a reducir tiempos de espera y dar mayor previsibilidad a la posventa, un aspecto clave en la elección de los consumidores.

La estrategia se apoya además en una campaña de comunicación que busca modernizar la imagen de la marca y generar expectativa en torno a su nueva etapa. Aunque los precios de la preventa aún no fueron revelados, se espera que la compañía adopte una política competitiva frente a rivales como Baic, GWM, Jetour y BYD, que en los últimos meses también avanzaron con preventas y lanzamientos de modelos electrificados en la Argentina. Con estos anuncios, la automotriz inicia un camino que no solo significa su regreso, sino también un desafío mayor: convencer a los consumidores de que está preparada para jugar un rol protagónico en la transformación hacia una movilidad más eficiente y sustentable en el mercado argentino.

chery-4
Chery 4 es full híbrido.

Chery 4 es full híbrido.

Noticias relacionadas

En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

GWM Tank 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

El objetivo es llegar a El Impenetrable, Chaco.

Ford inicia una campaña de donaciones en todo el país

El Aumark 615 es un camión pensado para el transporte liviano.

Un nuevo camión chino se lanza en Argentina

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 10 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 13 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 15 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 15 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 31 minutos