IR A
IR A

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

Llegó una gran estreno estadounidense de 2001 a la popular plataforma de streaming y escaló al top ten de las más vistas en cuestión de segundos.

Telaraña

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse constantemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming. Asimismo, en los últimos meses se sumaron millones de televidentes a este sitio web convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

Ahora llegó a la gran N roja, Telaraña, la película cada vez más vista, un furor de 2001 en cines en Estados Unidos y en distintos países de toda América. Un thriller psicológico de intriga, suspenso y acción que no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana de septiembre 2025.

Sinopsis de Telaraña, la película cada vez más vista en Netflix

Gary Soneji es un psicópata brillante y sin escrúpulos que ha conseguido un puesto de profesor en una elitista escuela privada de Washington D.C. Empleando sus amplios conocimientos sobre secuestros, Soneji secuestra a Megan, la hija de un importante senador de los EE.UU. El detective Alex Cross se incorpora al equipo encargado del caso, del que también forma parte la responsable de la seguridad de Megan en la escuela.

tela

Tráiler de Telaraña

Embed - Película | La hora de la araña / Telaraña | Trailer

Reparto de Telaraña

  • Morgan Freeman como Alex Cross
  • Monica Potter como Jezzie Flannigan
  • Michael Wincott como Gary Soneji
  • Mika Boorem como Megan Rose
  • Billy Burke como Ben Devine
  • Dylan Baker como Ollie McArthur
  • Penelope Ann Miller como Elizabeth Rose
  • Jill Teed como Tracie
telaraña

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia es furor en Netflix.
play

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie de solo 3 capítulos es furor en Netflix

En Netflix hay varios documentales basados en hechos reales que te recomendamos
play

Un polémico documental de Netflix de solo 90 minutos sobre ciberacoso está siendo lo más visto: qué cuenta

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 14 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 17 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 19 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 19 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 35 minutos