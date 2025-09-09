El catálogo de Netflix no para de agrandarse constantemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming. Asimismo, en los últimos meses se sumaron millones de televidentes a este sitio web convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.
Ahora llegó a la gran N roja, Telaraña, la película cada vez más vista, un furor de 2001 en cines en Estados Unidos y en distintos países de toda América. Un thriller psicológico de intriga, suspenso y acción que no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana de septiembre 2025.
Sinopsis de Telaraña, la película cada vez más vista en Netflix
Gary Soneji es un psicópata brillante y sin escrúpulos que ha conseguido un puesto de profesor en una elitista escuela privada de Washington D.C. Empleando sus amplios conocimientos sobre secuestros, Soneji secuestra a Megan, la hija de un importante senador de los EE.UU. El detective Alex Cross se incorpora al equipo encargado del caso, del que también forma parte la responsable de la seguridad de Megan en la escuela.
Tráiler de Telaraña
Reparto de Telaraña
- Morgan Freeman como Alex Cross
- Monica Potter como Jezzie Flannigan
- Michael Wincott como Gary Soneji
- Mika Boorem como Megan Rose
- Billy Burke como Ben Devine
- Dylan Baker como Ollie McArthur
- Penelope Ann Miller como Elizabeth Rose
- Jill Teed como Tracie