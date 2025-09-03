3 de septiembre de 2025 Inicio
Miguel Ángel Russo continuará internado por infección urinaria: cómo sigue su estado de salud

El entrenador de Boca continuará en observación por 24 horas, tras ser internado el martes pasado por una infección urinaria. Esta tarde recibió la visita de su hijo, Ignacio, delantero de Tigre.

El entrenador de 69 años continuará internado.

El entrenador de 69 años continuará internado.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, permanecerá internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires a la que arribó el martes pasado para realizarse un chequeo de rutina en el que se le diagnosticó una infección urinaria: los médicos decidieron mantenerlo en observación 24 horas más en internación.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
El DT del Xeneize, de 69 años, continuará en la clínica Fleni de Belgrano tras la decisión de los profesionales de la salud que quieren seguir su tratamiento de cerca hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad.

En tanto, el entrenador recibió la visita de Ignacio, su hijo, delantero de Tigre. Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos.

Russo pasó la noche del martes con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

Boca volvió a los entrenamientos con Claudio Úbeda al frente del plantel

Boca regresó este miércoles a los entrenamientos tras la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata por el Torneo Clausura bajo el mando del asistente técnico Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, en el complejo deportivo de Ezeiza de cara a lo que será el próximo partido correspondiente a la octava fecha del torneo local.

A raíz de la internación de Miguel Ángel Russo que se sometió a estudios clínicos de rutina por una infección urinaria, y continúa internado desde en la clínica Fleni en Belgrano, el entrenador no pudo presenciar el entrenamiento de este jueves. Por ese motivo, sus principales colaboradores se hicieron cargo del plantel profesional de Boca y llevaron a cabo la práctica del día después de dos jornadas de descanso.

El Xeneize deberá viajar a Santa Fe para jugar frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre a las 17:30, tras el parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.

