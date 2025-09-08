Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca por una descompensación mientras manejaba Ocurrió este domingo cuando el exdeportista manejaba su auto en la provincia de Buenos Aires, se descompuso y chocó con otro vehículo. Por







El exarquero uruguayo Carlos Silva, que jugó en Boca Juniors, Deportivo Morón y Argentinos Juniors, falleció este domingo en un accidente automovilístico, luego de haber sufrido una descompensación.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo en el que iba el exfutbolista zigzagueó antes de impactar contra otro auto en el camino a la localidad bonaerense de Brandsen. Desde el círculo íntimo de Silva explicaron que se dirigía a la Costa Atlántica a realizar trámites.

Carlos Silva, ex arquero de Boca Carlos Silva, de 60 años, había nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, aunque realizó toda su carrera futbolística en Argentina. Debutó profesionalmente en Deportivo Morón, con el que logró el ascenso en 1990 al desaparecido Nacional B y luego pasó por varios equipos de Primera División.

En 1991 defendió el arco de Quilmes y, a pesar del descenso en 1992, pasó a Argentinos Juniors para, un año después, llegar a Boca Juniors. Sin embargo apenas jugó dos encuentros amistosos en el verano de 1995: un superclásico con River que terminó en derrota por 2-0 y otro ante Vélez que culminó en empate 1-1. Su permanencia en el banco de suplentes tuvo su justificación en el buen momento de Carlos Fernando Navarro Montoya en el arco xeneize.

Luego de retirarse, fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central en 2002 y luego continuó trabajando con Ángel Cappa. Además ofició de entrenador de arqueros durante varios años.