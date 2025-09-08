9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca por una descompensación mientras manejaba

Ocurrió este domingo cuando el exdeportista manejaba su auto en la provincia de Buenos Aires, se descompuso y chocó con otro vehículo.

Por
Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca en un accidente de tránsito luego de descompensarse.

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca en un accidente de tránsito luego de descompensarse.

Ángel Di María y Leandro Paredes.
Te puede interesar:

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

Según informaron fuentes policiales, el vehículo en el que iba el exfutbolista zigzagueó antes de impactar contra otro auto en el camino a la localidad bonaerense de Brandsen. Desde el círculo íntimo de Silva explicaron que se dirigía a la Costa Atlántica a realizar trámites.

Carlos Silva, ex arquero de Boca

Carlos Silva, de 60 años, había nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, aunque realizó toda su carrera futbolística en Argentina. Debutó profesionalmente en Deportivo Morón, con el que logró el ascenso en 1990 al desaparecido Nacional B y luego pasó por varios equipos de Primera División.

En 1991 defendió el arco de Quilmes y, a pesar del descenso en 1992, pasó a Argentinos Juniors para, un año después, llegar a Boca Juniors. Sin embargo apenas jugó dos encuentros amistosos en el verano de 1995: un superclásico con River que terminó en derrota por 2-0 y otro ante Vélez que culminó en empate 1-1. Su permanencia en el banco de suplentes tuvo su justificación en el buen momento de Carlos Fernando Navarro Montoya en el arco xeneize.

Luego de retirarse, fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central en 2002 y luego continuó trabajando con Ángel Cappa. Además ofició de entrenador de arqueros durante varios años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca tuvo un buen mercado de pases de mediados de año.

Recibió mucho dinero: el balance de Boca en este mercado de pases

Este futbolista ganó la Copa Intercontinental 2003 con Boca.

Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize"

El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria

La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

El entrenador de 69 años continuará internado.

Russo continuará internado por infección urinaria: su estado de salud

Boca regresará a los entrenamientos este miércoles bajo las órdenes de Claudio Úbeda

El estado de salud de Miguel Ángel Russo: cómo pasó la noche y cuándo le darán el alta

Rating Cero

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: A él y a todos los payasos.
play

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Milei: "A él y a todos los payasos"

La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

Susana Giménez sorprendió con su análisis sobre la derrota de La Libertad Avanza.

Susana Giménez analizó la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires: "A mí no me sorprendió"

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

últimas noticias

El enigmático mensaje de Ramiro Marra tras la derrota de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El enigmático mensaje de Ramiro Marra tras la derrota libertaria del domingo

Hace 1 hora
play
Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: A él y a todos los payasos.

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Milei: "A él y a todos los payasos"

Hace 1 hora
Patricia Bullrich presentará un operativo narco internacional que decomisó 500 kilos de cocaína.

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

Hace 2 horas
Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca en un accidente de tránsito luego de descompensarse.

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca por una descompensación mientras manejaba

Hace 2 horas
Ángel Di María y Leandro Paredes.

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

Hace 2 horas