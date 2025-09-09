9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Si te sobran las botellas de vino vacías en tu casa, esta es la mejor forma de reciclarlas y decorar tu hogar

Hacer tareas de reciclaje es una práctica que cada vez es más común en las casas. Esto ayuda a cuidar el ambiente y preservar la naturaleza, es por eso que muchos residuos como cajas, vidrios, o plásticos que ya cumplieron su función principal sirven para reutilizar y darle otra vida.

Por
Ideas fantásticas para hacer con botellas de vinos vacías y recicladas. No te las pierdas.

Ideas fantásticas para hacer con botellas de vinos vacías y recicladas. No te las pierdas.

Hacer tareas de reciclaje es una práctica que cada vez es más común en las casas. Esto ayuda a cuidar el ambiente y preservar la naturaleza, es por eso que muchos residuos como cajas, vidrios, o plásticos que ya cumplieron su función principal sirven para reutilizar y darle otra vida.

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso.
Te puede interesar:

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso

Reciclar sirve para reducir el consumo de recursos naturales, ahorrar energía, disminuir la cantidad de basura que va a vertederos y océanos, y bajar la contaminación, contribuyendo así a la sostenibilidad del planeta, la economía y la salud. Al transformar los desechos en materia prima, se crean nuevos productos, dándoles una segunda oportunidad y protegiendo el medio ambiente.

Cómo podés reciclar las botellas de vino y decorar tu casa

En la cocina hay muchos elementos que se usan o consumen constantemente, por lo que se acumulan, como por ejemplo bandejas, latas o botellas de vino vacías. Estos sirven para reciclar y crear otro que sirva para ordenar, organizar o decorar la casa.

reciclados vinos

Las manualidades requieren tiempo, los materiales y amor para ponerse manos a la obra y crear un nuevo producto en casa. Las botellas de vidrio se pueden transformar en varios elementos para el hogar, los más comunes son los floreros para decorar ambientes. No obstante, otra idea súper útil son convertirlas en lámparas colgantes ideales para la cocina o bar.

botellas-vino-decorada-tela

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los tips para que tu ropa en desuso tenga una segunda vida y no contamine el Medio Ambiente

Reciclar y salvar: así podés reutilizar la ropa que te quedó vieja

Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Así podés reciclar los rollos de papel higiénico y generar ideas únicas

Te damos algunos trucos sencillos para reciclar escaleras de madera desde la comodidad de tu casa.

Cómo podés reciclar una escalera de tu casa si ya no tiene tanto uso

Ideas sencillas para que puedas reciclar en tu casa.

Cuáles son las mejores ideas para reciclar CD que sobren en tu casa

¿Tenés tubos de PVC acumulados y no sabés qué hacer con ellos?. 

Si tenés tubos de PVC de sobra, estas son las mejores ideas para reciclarlos

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 7 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 9 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 9 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 25 minutos
Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales.

Crisis en Nepal: manifestantes incendiaron el Parlamento tras la renuncia del primer ministro

Hace 30 minutos