8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente"

El jefe de Gabinete reconoció que los votantes esperan "resultados concretos" y sostuvo que "es momento de hacer autocrítica". "Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política", analizó.

Por
Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Te puede interesar:

Tras la derrota en la Provincia, Milei convocó a una reunión de Gabinete en la Rosada

"Como explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos en lo político y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente. Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar", sostuvo.

Francos insistió en que "el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico", pero admitió que "el pase de la macroeconomía a la micro es muy importante para la gente". "El Presidente no va a cambiar lo que piensa sobre la macro y habrá que ver cómo se transmite a la micro. La gente espera que haya resultados concretos", analizó en radio Mitre.

El funcionario consideró que "a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente", desde el Gobierno se transmitió una "sensación" de "soberbia" que "al pueblo no le cayó bien" y "también en eso habrá que rectificar los caminos". La derrota electoral estaba planteada como el principal eje de la reunión de Gabinete de este lunes.

"El déficit fiscal es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero claro, para solucionar eso tuvimos que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importan", explicó. "Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, al metro cuadrado de la gente. Nosotros podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando todavía a la gente", reconoció.

"Tendremos que corregir también los errores que podamos haber cometido en el discurso, en cómo transmitirle a la gente lo que pasa en la Argentina. Pero yo no soy pesimista con el futuro, yo soy optimista con el futuro de la Argentina", afirmó Francos, que diferenció la elección provincial de la nacional.

"Creo que la derrota es compartida por todos los que integramos el equipo de Gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio; todos somos parte del mismo proyecto", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cara de Javier Milei lo dice todo.

La prensa internacional se hizo eco del contundente triunfo de Axel Kicillof

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: Nada va a cambiar en lo económico.

Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

Javier Milei reconoció la derrota y Kicillof ratificó la unidad del peronismo. 

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Javier Milei reconoció la derrota en las legislativas bonaerenses.
play

Tras la victoria del peronismo, Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

Lilia Lemoine explotó contra unos periodistas y los grabó.

La furia de Lilia Lemoine contra unos periodistas: "Tres cuadras me siguieron"

Rating Cero

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

Alta expectativa por el dólar tras la derrota del Gobierno en la Provincia

Hace 9 minutos
Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente"

Hace 15 minutos
play

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

Hace 19 minutos
Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 22 minutos
Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 30 minutos