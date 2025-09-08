Guillermo Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente" El jefe de Gabinete reconoció que los votantes esperan "resultados concretos" y sostuvo que "es momento de hacer autocrítica". "Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política", analizó. Por







Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este lunes que el Gobierno debe "hacer autocrítica" tras la derrota que sufrió en las elecciones legislativas bonaerenses y reconoció que existe "una distancia" con los votantes porque "podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente".

"Como explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos en lo político y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente. Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar", sostuvo.

Francos insistió en que "el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico", pero admitió que "el pase de la macroeconomía a la micro es muy importante para la gente". "El Presidente no va a cambiar lo que piensa sobre la macro y habrá que ver cómo se transmite a la micro. La gente espera que haya resultados concretos", analizó en radio Mitre.

El funcionario consideró que "a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente", desde el Gobierno se transmitió una "sensación" de "soberbia" que "al pueblo no le cayó bien" y "también en eso habrá que rectificar los caminos". La derrota electoral estaba planteada como el principal eje de la reunión de Gabinete de este lunes.

"El déficit fiscal es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero claro, para solucionar eso tuvimos que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importan", explicó. "Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, al metro cuadrado de la gente. Nosotros podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando todavía a la gente", reconoció.

"Tendremos que corregir también los errores que podamos haber cometido en el discurso, en cómo transmitirle a la gente lo que pasa en la Argentina. Pero yo no soy pesimista con el futuro, yo soy optimista con el futuro de la Argentina", afirmó Francos, que diferenció la elección provincial de la nacional. "Creo que la derrota es compartida por todos los que integramos el equipo de Gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio; todos somos parte del mismo proyecto", concluyó.