Adam Bareiro reveló por qué festejó con el Topo Gigio contra River: "Lo hice antes que Paredes"

El delantero de Boca, que jugó en el Millonario, se refirió a su celebración tras el gol del mediocampista en el Monumental. "Lo había hecho en el debut de Copa Argentina y se lo había dedicado a Román", recordó.

El delantero de Boca Adam Bareiro se refirió a su festejo con el Topo Gigio después del gol de penal del mediocampista Leandro Paredes contra River en el último Superclásico , en el cual el Xeneize se impuso 1-0 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

En diálogo con ESPN, Bareiro reveló el motivo de su celebración contra el Millonario, donde jugó en 2024 y no convirtió goles. "Me sumé al festejo de Lea, era un gol muy importante, era ponernos en ventaja. El festejo lo hice primero que él, ja. Lo había hecho en el debut de Copa Argentina y se lo había dedicado a Román", expresó.

En tal sentido, expuso que había preparado una serie de festejos, en caso de marcarle a River: "Tenía un par de cosas pensadas. Mucha gente me había pedido que le dedique el gol. Yo tengo mi festejo clásico para mi esposa".

También se refirió al festejo con Paredes y Miguel Merentiel, en el que simulan un partido de truco. "Fue una decisión entre los tres y Javi García, que también estaba en esa concentración. Habíamos dicho: 'Si uno de nosotros hace un gol hoy, lo festejamos así', y se dio contra Instituto. De ahí en adelante le seguimos dando", expresó.

¡¡UN FESTEJO QUE QUEDARÁ EN LA HISTORIA DE LOS SUPERCLÁSICOS!! El Topo Gigio de Leandro Paredes y de fondo, el inmenso Monumental colmado de hinchas de River. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lSQ7sPZu7Q

El delantero paraguayo de 29 años fue anunciado como refuerzo de Boca en febrero y acumula cinco goles en 11 partidos jugados.

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca y, tras el mismo, el propio juez le explicó a sus colegas por qué no sancionó la máxima penalidad dentro del área.

Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: "Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer".