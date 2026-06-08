La morosidad financiera escaló al 26,9% en abril y afecta a casi el 40% de los jóvenes Un informe de la consultora Analytica encendió las alarmas al revelar que 5,3 millones de personas sufren atrasos graves en sus pagos, con un impacto mayor en la población de menores de 30 años y en las provincias del norte del país. Por Agregar C5N en









El fenómeno afecta a 5,3 millones de personas con atrasos mayores a los 90 días.

Un informe de la consultora Analytica reveló que la morosidad en el sistema financiero ampliado argentino trepó al 26,9% en abril. El fenómeno afecta a 5,3 millones de personas con atrasos mayores a los 90 días, en un contexto crítico donde el sector de los jóvenes de entre 18 y 30 años registra un incumplimiento cercano al 40%.

El relevamiento detalló que el 15,4% de la cartera total de crédito a familias es irregular, un indicador que abarca tanto a los bancos y las fintech como a cooperativas y tarjetas de consumo. Del universo de 19,8 millones de argentinos con créditos activos, la gran mayoría mantiene deudas con entidades bancarias formalizadas.

La crisis del empleo juvenil explica el fuerte impacto del endeudamiento en el segmento de menor edad, con un nivel de mora del 39% en hombres y del 38,1% en mujeres. Los analistas adjudican estas cifras al deterioro del mercado de trabajo, reflejado en el aumento de la desocupación en los jóvenes de 14 a 29 años.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, intervino ante las entidades financieras con el fin de flexibilizar las condiciones de refinanciación para los clientes ahogados. "Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘Muchachos, no funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no, no van a poder’", afirmó el funcionario.

Las asimetrías geográficas profundizan la brecha del cumplimiento Las provincias del norte del país exhibieron los registros de incumplimiento más altos de la Argentina, junto con una baja incidencia de acceso al crédito formal por habitante. San Juan lideró el índice de morosidad general con el 36%, seguida muy de cerca por las provincias de La Rioja con 35,3% y Catamarca con 34,8%.