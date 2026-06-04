La inesperada confesión de Tim Payne sobre Boca y River que generó euforia entre los hinchas

El camino hacia el Mundial 2026 viene cosechando relatos impensados, como el de Tim Payne . El zaguero del combinado de Nueva Zelanda pasó a ser uno de los personajes más mencionados por los argentinos recientemente a raíz de una movida viral en las redes sociales que elevó su fama de forma repentina. En medio de su popularidad, el jugador habló de Boca y River, y generó euforia en los hinchas.

Actualmente el " jugador menos conocido del Mundial" tiene 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Lo que dio inicio como un chiste entre los usuarios de internet acabó volviéndose un suceso que cruzó fronteras que provocó que el deportista neozelandés cosechara miles de fanáticos argentinos en apenas jornadas. Frente a semejante impacto, Payne optó por expresarse y se refirió por primera ocasión al sorpresivo cariño y el amor recibido desde Argentina.

En una entrevista reciente en Luzu TV, uno de los instantes más replicados aconteció cuando lo interrogaron sobre sus conocimientos acerca de Argentina . Lejos de quedarse sin respuesta Payne demostró que posee bien ubicados a los dos equipos gigantes del fútbol nacional. “Conozco a Boca. También a River” , contestó entre risas. La alusión a las dos instituciones más convocantes de la nación generó una repercusión instantánea entre los conductores y terminó alimentando todavía más el fenómeno que lo convirtió en un personaje viral para miles de fanáticos argentinos.

Además de referirse a los dos clubes más grandes del país, el defensor no ocultó su asombro por la intensidad del público local y admitió que su teléfono no paró de recibir notificaciones desde que se desató la locura virtual. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo” , expresó el futbolista al ser consultado por la cantidad de mensajes y seguidores que llegaron de Argentina.

El encuentro de Tim Payne con el influencer argentino que lo hizo famoso

El relato que unió a Tim Payne con miles de argentinos incorporó un capítulo inédito. Valentín Scarsini, popularmente identificado como Scarso, se trasladó a Estados Unidos con el propósito de concretar un objetivo que venía planificando desde hacía semanas: encontrarse con el deportista neozelandés a quien ayudó a convertir en una celebridad de las redes sociales.

"Vinimos a ver a Tim Payne", contó Scarso en uno de los videos que compartió durante la jornada. El suceso que emergió en Argentina sigue expandiéndose a ritmo acelerado: el marcador de punta transitó de tener unos pocos miles a tener hoy en día por encima de los 5 millones de seguidores que lo apoyan en Instagram debido al empuje de los hinchas argentinos.

Embed El encuentro que el mundo esperaba.



Tim Payne conoció a ElScarso, el influenciador que lo dio a conocer y gracias a quien hoy es uno de los futbolistas más populares del momento.



No Payne, No Gain.

pic.twitter.com/UrVQh779Lt — Juez Central (@Juezcentral) June 3, 2026

Scarso por fin logró reunirse con Payne en Miami y compartió imágenes del cara a cara que rápidamente se viralizaron. "¡Amigo mío! Es hermoso conocerte, gracias por todo lo que has hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés", le dijo Payne a Scarsini. Entre risas, también le preguntó: "¿Por qué yo?". El creador de contenido no dudó en responderle que todo se debió a su carisma y a la autenticidad que transmitía en la cancha.

Durante la cita, el creador de contenido le consultó acerca de cómo experimentó el estallido en las redes sociales , ante lo cual Payne le confesó: "No sé qué sentir, porque es algo muy ajeno para mí. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble". Con relación a su notoriedad y la Copa del Mundo, le aseguró "Esto pone el foco sobre mí y sobre Nueva Zelanda, lo cual es bueno, pero voy a intentar no cambiar lo que hago, que es jugar al fútbol". Al momento de la retirada, el deportista le obsequió su remera autografiada y le volvió a agradecer.