La previa del Superclásico: River y Boca están en sus vestuarios y se preparan para jugar en el Monumental
El Millonario y el Xeneize se cruzarán desde las 17 por la fecha 15 del torneo Apertura 2026, con el arbitraje de Darío Herrera. Ambos buscarán el triunfo en un partido clave y mantenerse en las primeras posiciones de sus zonas.
River y Boca jugarán este domingo a las 17 en el estadio Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026, en el marco de un nuevo Superclásico. El arbitro principal será Darío Herrera, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El Millonario busca el triunfo para subirse, al menos momentáneamente, a la punta de la Zona B. Por su parte, el Xeneize pretende la victoria para ratificar su permanencia entre los primeros cuatro equipos de la Zona A.
El equipo de Eduardo Coudet viene de racha positiva en cuanto a lo futbolístico porque no pierde desde su llegada al club. Además, viene de ganar el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por 2 a 0 y, por Copa Sudamericana, derrotó a Carabobo 1 a 0 y quedó como único líder.
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Por el otro lado, los de Claudio Úbeda vienen de empatar en el clásico contra Independiente por 1 a 1, pero por Copa Libertadores derrotaron a Barcelona de Ecuador por 3 a 0 y se ubican como líderes del Grupo D. En el torneo no pierden desde la cuarta fecha, pero los empates lo dejan cuarto.
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19-04-2026 15:57
Lautaro Blanco: "Esperamos que el equipo siga de la misma manera"
El defensor de Boca analizó el Superclásico, en la previa del partido. "Se prepara con mucha responsabilidad y alegría. Estos partidos son únicos. Se disfruta jugarlos. Esperamos que el equipo siga de la misma manera y que tengamos un buen resultado", señaló en diálogo con TNT Sports.
Lucas Martínez Quarta, en la previa del Superclásico: "Tenemos muchas ganas y entusiasmo"
El defensor de River remarcó la relevancia del encuentro contra Boca: "Es un partido muy especial y aparte al torneo por lo que significa para los hinchas. Es muy importante para nosotros. Es una revancha del partido pasado y sabemos lo que no tenemos que hacer y lo que sí. Tenemos muchas ganas y entusiasmo".
"Cada partido es importante pero sabemos lo que significa un Superclásico. Es muy importante para la gente y nosotros. Es un lindo partido para desplegar nuestro juego", agregó en diálogo con ESPN.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, formará parte de la delegación que este domingo visitará el Monumental para disputar una nueva edición del Superclásico frente a River, desde las 17, en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura 2026.
La presencia del máximo dirigente xeneize marca una diferencia respecto al último antecedente en ese escenario. En abril de 2025, cuando el equipo entonces dirigido por Fernando Gago cayó 2-1 ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Riquelme optó por no asistir al estadio.
Sin embargo, no será su primera vez en el Monumental como presidente. Ya había estado en febrero de 2024, en su primer Superclásico en el cargo. Aquella jornada terminó 1-1 y dejó una fuerte polémica: el dirigente cuestionó la decisión del árbitro Yael Falcón Pérez por no expulsar a Andrés Herrera tras una infracción sobre Kevin Zenón.
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19-04-2026 14:51
Los hinchas de Boca, ansiosos de cara al Superclásico
Distintos simpatizantes del Xeneize marcaron la expectativa en la previa de un nuevo partido con River. "A Brey lo bancamos. Hoy se va a destacar. Boca está jugando como equipo. Me gusta como juegan la defensa y el mediocampo con Paredes. Cada vez mejor. Hay que seguir por ese camino", expresó un hincha en diálogo con el periodista Rafael García Palavecino en el móvil de C5N en tu Barrio.
"Al equipo lo veo de 10. Es el clásico más fácil que puede haber. Brey hoy no va a tener mucho laburo porque va a estar tranquilo", añadió otro hincha.
Los hinchas de River, con una gran expectativa en la llegada al Monumental
Un grupo de simpatizantes del Millonario expuso su entusiasmo en la previa del Superclásico contra Boca. "Venimos de Chubut. El sur es todo de River. River va a ir por todo", expresó un hincha en diálogo con el móvil de C5N en tu Barrio, a cargo del periodista Santiago Paz.
"Vinimos de Esquel. Llegamos ayer en avión con mi esposa. Estamos muy contentos", señaló otro simpatizante.
Embed - La PREVIA del SUPERCLÁSICO entre RIVER y BOCA
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05-04-2026 14:30
Boca partió rumbo al Monumental
El plantel del Xeneize, encabezado por su capitán Leandro Paredes, se dirige al estadio de River de cara al Superclásico.
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19-04-2026 14:05
El Monumental abrió sus puertas y los hinchas comenzaron a entrar
El estadio de River empezó a recibir público, en el marco del Superclásico que se llevará adelante desde las 17 por la fecha 15 del torneo Apertura 2026.