La previa del Superclásico: River y Boca están en sus vestuarios y se preparan para jugar en el Monumental

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Juan Román Riquelme asistirá al Monumental

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, formará parte de la delegación que este domingo visitará el Monumental para disputar una nueva edición del Superclásico frente a River, desde las 17, en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura 2026.

La presencia del máximo dirigente xeneize marca una diferencia respecto al último antecedente en ese escenario. En abril de 2025, cuando el equipo entonces dirigido por Fernando Gago cayó 2-1 ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Riquelme optó por no asistir al estadio.

Sin embargo, no será su primera vez en el Monumental como presidente. Ya había estado en febrero de 2024, en su primer Superclásico en el cargo. Aquella jornada terminó 1-1 y dejó una fuerte polémica: el dirigente cuestionó la decisión del árbitro Yael Falcón Pérez por no expulsar a Andrés Herrera tras una infracción sobre Kevin Zenón.