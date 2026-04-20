El delantero de River Sebastián Driussi sufrió un desgarro durante la derrota 1-0 con Boca en el Monumental por el Superclásico en la fecha 15 del torneo Apertura 2026, por lo que no jugará durante varios partidos. El jugador había sido reemplazado contra el Xeneize a los 18 minutos del partido.
El periodista de ESPN Javier Gil Navarro, quien cubre la actividad cotidiana de River, informó que Driussi presenta un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho, por lo que comenzará su recuperación que se estima que durará alrededor de un mes.
En tal sentido, se espera que el futbolista de 30 años se pierda los próximos partidos del Millonario por el Apertura y podría volver a jugar en una hipotética final del campeonato, que se jugará el 24 de mayo. Por lo pronto, tampoco jugará ambos partidos con Bragantino por el grupo H de la Copa Sudamericana ni con Carabobo en Venezuela.
La lesión del jugador llevará a que el entrenador del equipo de Núñez, Eduardo Coudet, deba decidir a su reemplazante de cara a los siguientes encuentros. Por lo pronto, el DT le dio el día libre al plantel, que volverá a entrenarse este martes.
Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca
Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.
La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.
De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca y, tras el mismo, el propio juez le explicó a sus colegas por qué no sancionó la máxima penalidad dentro del área.
Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.