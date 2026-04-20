Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi tras el River - Boca: qué partidos se pierde y cuándo podría volver a jugar El delantero del Millonario se sometió a estudios médicos, que constataron el inconveniente físico en el isquiotibial de la pierna derecha durante la derrota con el Xeneize en el Monumental. El jugador salió a los 18 minutos del primer tiempo. Por + Seguir en







River confirmó que Driussi sufrió un desgarro grado 3. Getty Images

El delantero de River Sebastián Driussi sufrió un desgarro durante la derrota 1-0 con Boca en el Monumental por el Superclásico en la fecha 15 del torneo Apertura 2026, por lo que no jugará durante varios partidos. El jugador había sido reemplazado contra el Xeneize a los 18 minutos del partido.

El periodista de ESPN Javier Gil Navarro, quien cubre la actividad cotidiana de River, informó que Driussi presenta un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho, por lo que comenzará su recuperación que se estima que durará alrededor de un mes.

Embed Se lesionó Seba Driussi e ingresó MAXI SALAS en su lugar... ¿será el inesperado héroe ante Boca?



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qIlK3qLWW1 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 En tal sentido, se espera que el futbolista de 30 años se pierda los próximos partidos del Millonario por el Apertura y podría volver a jugar en una hipotética final del campeonato, que se jugará el 24 de mayo. Por lo pronto, tampoco jugará ambos partidos con Bragantino por el grupo H de la Copa Sudamericana ni con Carabobo en Venezuela.

La lesión del jugador llevará a que el entrenador del equipo de Núñez, Eduardo Coudet, deba decidir a su reemplazante de cara a los siguientes encuentros. Por lo pronto, el DT le dio el día libre al plantel, que volverá a entrenarse este martes.

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.