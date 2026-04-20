20 de abril de 2026 Inicio
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Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi tras el River - Boca: qué partidos se pierde y cuándo podría volver a jugar

El delantero del Millonario se sometió a estudios médicos, que constataron el inconveniente físico en el isquiotibial de la pierna derecha durante la derrota con el Xeneize en el Monumental. El jugador salió a los 18 minutos del primer tiempo.

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River confirmó que Driussi sufrió un desgarro grado 3.

River confirmó que Driussi sufrió un desgarro grado 3.

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La polémica jugada se dio a los 48 minutos del 2°T cuando Boca ganaba por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes
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Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

El periodista de ESPN Javier Gil Navarro, quien cubre la actividad cotidiana de River, informó que Driussi presenta un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho, por lo que comenzará su recuperación que se estima que durará alrededor de un mes.

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En tal sentido, se espera que el futbolista de 30 años se pierda los próximos partidos del Millonario por el Apertura y podría volver a jugar en una hipotética final del campeonato, que se jugará el 24 de mayo. Por lo pronto, tampoco jugará ambos partidos con Bragantino por el grupo H de la Copa Sudamericana ni con Carabobo en Venezuela.

La lesión del jugador llevará a que el entrenador del equipo de Núñez, Eduardo Coudet, deba decidir a su reemplazante de cara a los siguientes encuentros. Por lo pronto, el DT le dio el día libre al plantel, que volverá a entrenarse este martes.

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

Boca se quedó con el Superclásico del fútbol argentino, pero todas las miradas se las llevó la polémica última jugada donde River reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta. Ahora, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área a favor del Millonario.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca y, tras el mismo, el propio juez le explicó a sus colegas por qué no sancionó la máxima penalidad dentro del área.

Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.

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