River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

River Plate se unió a los mensajes y dedicatorias para Carlos Alberto "Indio" Solari, tras su fallecimiento. La institución de Núñez, que no había realizado ningún comunicado al respecto hasta el momento, compartió este domingo un video en redes sociales en el que enfocaban y entrevistaban a personas identificadas con la banda roja que estuvieron presentes en la despedida del cantante.
Durante estas últimas 48 horas se replicaron los cuestionamientos al club millonario por la demora en expresarse sobre la partida del ídolo del rock nacional, como sí lo habían hecho Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing y muchos otros clubes del fútbol argentino y extranjero. Sin embargo, el club publicó este domingo un emotivo video para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En la producción audiovisual mostró a los integrantes de "la familia riverplatense" con la casaca, indumentaria o banderas con los "colores más lindos" mientras se congregaban y formaban la fila para ingresar al velorio de la reconocida estrella de la música argentina, a quien identificaron como "una leyenda de nuestra música y nuestra cultura".
El posteo en la cuenta de Instagram oficial del "Millo" estuvo complementado con la frase "la banda de mi calle", parte de la letra del emblemático tema Vencedores vencidos. Uno de los hinchas entrevistados se mostró orgulloso de su ídolo y su club: "El día más feliz de mi vida fue cuando vi al Indio tocar en mi cancha", mencionó el simpatizante.
En la parte final del video, la pieza muestra la cara del cantante y banderas riverplatenses que, en muchos casos, tienen inscriptas las letras escritas y cantadas por el Indio Solari.
El club Peñarol de Uruguay se sumó a los homenajes al Indio Solari tras su fallecimiento
El Club Atlético Peñarol de Uruguay realizó una creativa publicación para homenajear al Indio Solari tras su muerte. El conjunto aurinegro utilizó sus redes sociales para compartir la formación inicial, en la previa del partido contra Cerro, y utilizó como referencia la tapa de uno de los álbumes más exitosos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: Oktubre, de 1986.
Con tipografía similar y con la imagen característica de la tapa del disco, el club compartió una pieza visual con la palabra Peñarol. Además, sumaron una segunda placa en la que detallan la formación inicial del partido, mencionan a los 11 jugadores titulares y utilizan otra representación muy característica del disco. Además, en el posteo escribieron la frase "En este día y cada día", de la canción Ya nadie va a escuchar tu remera, perteneciente a la misma producción discográfica.