River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle" La institución de Núñez, que fue cuestionada en redes porque, hasta el momento, no se había pronunciado tras la partida del artista, publicó un emotivo video para recordarlo. Por Agregar C5N en









Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari. Instagram: River Plate

River Plate se unió a los mensajes y dedicatorias para Carlos Alberto "Indio" Solari, tras su fallecimiento. La institución de Núñez, que no había realizado ningún comunicado al respecto hasta el momento, compartió este domingo un video en redes sociales en el que enfocaban y entrevistaban a personas identificadas con la banda roja que estuvieron presentes en la despedida del cantante.

Durante estas últimas 48 horas se replicaron los cuestionamientos al club millonario por la demora en expresarse sobre la partida del ídolo del rock nacional, como sí lo habían hecho Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing y muchos otros clubes del fútbol argentino y extranjero. Sin embargo, el club publicó este domingo un emotivo video para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la producción audiovisual mostró a los integrantes de "la familia riverplatense" con la casaca, indumentaria o banderas con los "colores más lindos" mientras se congregaban y formaban la fila para ingresar al velorio de la reconocida estrella de la música argentina, a quien identificaron como "una leyenda de nuestra música y nuestra cultura".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate) El posteo en la cuenta de Instagram oficial del "Millo" estuvo complementado con la frase "la banda de mi calle", parte de la letra del emblemático tema Vencedores vencidos. Uno de los hinchas entrevistados se mostró orgulloso de su ídolo y su club: "El día más feliz de mi vida fue cuando vi al Indio tocar en mi cancha", mencionó el simpatizante.

En la parte final del video, la pieza muestra la cara del cantante y banderas riverplatenses que, en muchos casos, tienen inscriptas las letras escritas y cantadas por el Indio Solari.