7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

La institución de Núñez, que fue cuestionada en redes porque, hasta el momento, no se había pronunciado tras la partida del artista, publicó un emotivo video para recordarlo.

Por
Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari.

Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari.

Instagram: River Plate

River Plate se unió a los mensajes y dedicatorias para Carlos Alberto "Indio" Solari, tras su fallecimiento. La institución de Núñez, que no había realizado ningún comunicado al respecto hasta el momento, compartió este domingo un video en redes sociales en el que enfocaban y entrevistaban a personas identificadas con la banda roja que estuvieron presentes en la despedida del cantante.

Te puede interesar:

Aseguran que más de 250.000 personas ya pasaron por la despedida al Indio y que seguirá "hasta que haga falta"

Durante estas últimas 48 horas se replicaron los cuestionamientos al club millonario por la demora en expresarse sobre la partida del ídolo del rock nacional, como sí lo habían hecho Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing y muchos otros clubes del fútbol argentino y extranjero. Sin embargo, el club publicó este domingo un emotivo video para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la producción audiovisual mostró a los integrantes de "la familia riverplatense" con la casaca, indumentaria o banderas con los "colores más lindos" mientras se congregaban y formaban la fila para ingresar al velorio de la reconocida estrella de la música argentina, a quien identificaron como "una leyenda de nuestra música y nuestra cultura".

Embed

El posteo en la cuenta de Instagram oficial del "Millo" estuvo complementado con la frase "la banda de mi calle", parte de la letra del emblemático tema Vencedores vencidos. Uno de los hinchas entrevistados se mostró orgulloso de su ídolo y su club: "El día más feliz de mi vida fue cuando vi al Indio tocar en mi cancha", mencionó el simpatizante.

En la parte final del video, la pieza muestra la cara del cantante y banderas riverplatenses que, en muchos casos, tienen inscriptas las letras escritas y cantadas por el Indio Solari.

El club Peñarol de Uruguay se sumó a los homenajes al Indio Solari tras su fallecimiento

El Club Atlético Peñarol de Uruguay realizó una creativa publicación para homenajear al Indio Solari tras su muerte. El conjunto aurinegro utilizó sus redes sociales para compartir la formación inicial, en la previa del partido contra Cerro, y utilizó como referencia la tapa de uno de los álbumes más exitosos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: Oktubre, de 1986.

Embed

Con tipografía similar y con la imagen característica de la tapa del disco, el club compartió una pieza visual con la palabra Peñarol. Además, sumaron una segunda placa en la que detallan la formación inicial del partido, mencionan a los 11 jugadores titulares y utilizan otra representación muy característica del disco. Además, en el posteo escribieron la frase "En este día y cada día", de la canción Ya nadie va a escuchar tu remera, perteneciente a la misma producción discográfica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lectura obligada para fanáticos y quienes les interese sumergirse en la cultura ricotera.

Cinco libros claves para descifrar el mito del Indio y Los Redondos

La referente de los DDHH se expresó tras la muerte del Indio Solari y le dedicó unas emotivas palabras. 

Taty Almeida homenajeó al Indio Solari: "No te voy a despedir, porque vos seguirás siempre presente"

El Indio Solari fue homenajeado por La Mona Jiménez. 

La emoción de La Mona Jiménez al despedir al Indio Solari: "Que en el cielo se haga el pogo más grande"

Jornadas de 16 días de duelo y miles de personas de todos los rincones del país para decirle adiós a sus ídolos.
play

Multitudinario adiós al Indio: cuáles fueron los funerales más grandes de la historia argentina

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

Tras su muerte, el Indio Solari copó el Top 50 de Spotify Argentina: los temas más escuchados del fin de semana

El fotoperiodista Pablo Grillo estuvo presente en el velorio del Indio Solari.

Pablo Grillo dijo presente en el velorio del Indio Solari

Rating Cero

Lectura obligada para fanáticos y quienes les interese sumergirse en la cultura ricotera.

Cinco libros claves para descifrar el mito del Indio y Los Redondos

El Indio Solari fue homenajeado por La Mona Jiménez. 

La emoción de La Mona Jiménez al despedir al Indio Solari: "Que en el cielo se haga el pogo más grande"

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

Tras su muerte, el Indio Solari copó el Top 50 de Spotify Argentina: los temas más escuchados del fin de semana

Martin Brundle fue ignorado por Kim Kardashian y su guardaespalda lo quiso sacar: No me empujes

El desplante de Kim Kardashian a un expiloto de Fórmula 1 y un incómodo momento con su guardaespalda

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

La interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas para despedir al Indio

últimas noticias

play

Axel Kicillof: "El Indio expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad"

Hace 8 minutos
play

Mario Breuer: "Si no la pasamos bien mientras grabamos un disco, la gente tampoco la va a pasar bien"

Hace 15 minutos
Flavio Briatore abrazando a Franco Colapinto.

Alpine solicitó la revisión de las penalizaciones a Pierre Gasly y Franco Colapinto: qué resultado cambiaría

Hace 31 minutos
El cometa Halley se puede ver a simple vista desde la Tierra. 

Píldoras falsas, histeria y teorías del fin del mundo: el día que el cometa Halley desató la locura global

Hace 1 hora
Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari.

River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

Hace 1 hora