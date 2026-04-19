19 de abril de 2026 Inicio
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Leandro Paredes explicó su festejo con el Topo Gigio tras el gol a River: "No estaba previsto"

El mediocampista, que convirtió el gol de penal con el que Boca ganó el Superclásico, se refirió a su celebración en el Monumental.

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Leandro Paredes habló de su festejo contra River.

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En diálogo con la prensa después del Superclásico, Paredes expuso que improvisó su festejo, por lo que no lo había pensado. "No tenía previsto nada. No lo había preparado y salió de esa manera, pero lo más importante era conseguir una victoria en esta cancha, que para nosotros era muy importante", expresó.

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El gol del futbolista habitualmente convocado a la Selección argentina se produjo en el tiempo adicionado del primer tiempo, cuando venció al arquero Santiago Beltrán con un firme remate de penal, por lo que convirtió su primer gol contra River.

En tanto, en diálogo con ESPN, destacó el triunfo en el Superclásico: "Lo importante era ganar. Lo hicimos de la mejor manera y estamos felices. Estoy muy contento y orgulloso de este grupo, que se va convirtiendo en un equipo de hombres, que juega bien y sabe sufrir. Sabíamos que se iba a poder jugar poco. La cancha no estaba de la mejor manera. Se sigue un camino de seguidillas en el que estamos muy bien".

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