8 de junio de 2026 Inicio
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Llega desde Europa: acaban de confirmar al nuevo refuerzo de River

Un experimentado mediocampista se incorporará a La Banda tras destacarse durante varias temporadas en Francia y España.

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Eduardo Coudet ya tiene un nuevo refuerzo de cara al rearmado del plantel del Millonario.

Eduardo Coudet ya tiene un nuevo refuerzo de cara al rearmado del plantel del Millonario.

River es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases y, después de concretar la incorporación del defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi, la dirigencia avanzó con fuerza para satisfacer otro de los pedidos prioritarios de Eduardo Coudet. El club de Núñez busca renovar sectores clave del plantel con futbolistas de experiencia internacional y recorrido en ligas de primer nivel, con el objetivo de potenciar un equipo que apunta a pelear todos los frentes en el segundo semestre.

Christian Eriksen, mediocampista de Dinamarca.
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La llegada del campeón del mundo generó un enorme impacto entre los hinchas, pero en River sabían que no sería el único movimiento importante. Durante los últimos días se aceleraron las negociaciones por Mauro Arambarri que venía siendo seguido desde hace tiempo y que encajaba perfectamente en el perfil buscado por el entrenador: experiencia, intensidad, personalidad y actualidad competitiva en Europa.

Ahora, este lunes quedó confirmado el acuerdo para que el mediocampista uruguayo se convierta en el segundo refuerzo de River. El volante de 30 años llega procedente del Getafe de España y firmará un vínculo con el conjunto millonario, en una operación que representa una de las apuestas más importantes del club en este mercado.

MAURO ARAMBARRI
Mauro Arambarri militó en Getafe de España en la temporada pasada.

Mauro Arambarri militó en Getafe de España en la temporada pasada.

Los números de Mauro Arambarri en su carrera

Arambarri nació futbolísticamente en Defensor Sporting de Uruguay, donde debutó como profesional y rápidamente llamó la atención por su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su llegada al área rival. Su crecimiento en el fútbol uruguayo le permitió dar el salto al exterior a una edad temprana.

Su primera experiencia europea fue en Girondins de Bordeaux de Francia, antes de encontrar continuidad y consolidarse definitivamente en España. Allí comenzó a construir una carrera que lo transformó en uno de los mediocampistas más respetados de La Liga por su regularidad y compromiso táctico.

Desde 2017 defendió la camiseta del Getafe, institución en la que se convirtió en referente. Según datos recientes, disputó 267 partidos oficiales y marcó 22 goles durante sus nueve temporadas en el conjunto madrileño, cifras que reflejan su importancia dentro del equipo.

La temporada 2025/26 fue una de las mejores de su carrera. Arambarri participó en 37 de los 38 encuentros de La Liga, siendo titular en prácticamente toda la campaña. Su rendimiento fue clave para el funcionamiento del Getafe y terminó de convencer a River de realizar el esfuerzo económico para incorporarlo. Además de su recorrido en clubes, el mediocampista también acumuló experiencia internacional con la Selección de Uruguay, con participaciones oficiales defendiendo la casaca celeste.

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