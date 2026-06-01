Stefano Di Carlo confirmó que habrá una limpieza en River: "Se van a ir alrededor de 15 jugadores"

En el receso del fútbol argentino por el Mundial, el Millonario hará un fuerte recambio en la plantilla de cara al segundo semestre del año donde deberá disputar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Tras la finalización del Torneo Apertura, River comenzó las vacaciones del receso debido al inicio del Mundial 2026 y en este período la dirigencia no descansa. El presidente del club, Stefano Di Carlo , confirmó que de cara al segundo semestre habrá una limpieza en la plantilla de jugadores: "Se van a ir alrededor de 15 jugadores".

En declaraciones televisivas, el mandamás del Millonario afirmó que espera la salida de varios jugadores e ir en busca de más refuerzos, que se sumen a la reciente llegada del defensor campeón del mundo, Nicolás Otamendi.

“Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores”, sostuvo en declaraciones a 90 minutos por ESPN y agregó: “Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final”.

En esa línea detalló que conjuntamente decidieron que van a salir “en torno a 15 jugadores”, una medida que deberá arrancar el proceso “desde hoy”: “Va a tener que ocurrir muy rápido. Más o menos se van a ir 15”.

Embed RENOVACIÓN PROFUNDA DEL PLANTEL



River y la confirmación de alrededor de 15 bajas en la nómina de profesionales. Acá, la confirmación de Di Carlo.



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Pensando en los refuerzos y posibles arribos de nuevos refuerzos, en los pasillos del Monumental resuenan varios nombres como los campeones el mundo Ángel Correa y Thiago Almada.

Siguiendo por la misma línea, tiró: “Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa”.

Las posibles llegadas de Ángel Correa y Thiago Almada

Pensando en los posibles arribos de nuevos refuerzos, en los pasillos del Monumental resuenan varios nombres como los campeones el mundo Ángel Correa y Thiago Almada.

En esa línea, Stefano Di Carlos reconoció que “los tuvimos en consideración”, como así otros ya que “estamos generando a muchas alternativas”. “Esos nombres que están girando son ciertos porque el proceso es incorporar para mejorar la situación, en algunos casos superponiendo por puesto”, explicó.

“Son nombres por los que vamos a apuntar con un equilibrio en el que haciendo la inversión que corresponda comprenda en jugadores en una edad muy atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente”, agregó sobre la chance de incorporar a los dos campeones del mundo.

Thiago Almada en la Selección argentina

“Hoy la prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y así lo vamos a ejecutar. Los montos estarán en la inteligencia de cada operación. Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él, River no tiene que tenerle miedo a esos montos si el potencial del jugador permite avanzar”, agregó.

En cuanto a la continuidad de los referentes como Franco Armani y Juan Fernando Quintero, indicó: “Armani no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que tiene con el club. Después prima la cuestión de quién está mejor y por supuesto en eso Franco creo que es ejemplar tanto en la cancha como afuera”. En esa línea, sobre el colombiano indicó que no “manifestó intenciones de dejar el club”.