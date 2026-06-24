"Mauro me quiso besar", habló Ekaterina la joven que hizo estallar de celos a La China Suárez La joven contó su versión de lo que ocurrió en el famoso boliche en costanera, además contó que paso cuando el futbolista se acerco a ella. Agregar C5N en









Ekaterina rompió el silencio sobre su pelea con la China Suarez

En medio de la guerra mediática que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara, un nuevo escándalo salió a la luz. Según reveló Carolina Molinari en LAM, mientras el futbolista disfrutaba de una noche junto a la China Suárez en el boliche Tequila, habría intercambiado miradas con una joven presente en el lugar. La situación no habría pasado desapercibida para la actriz y terminó desatando una fuerte discusión marcada por los celos.

Quien rompió el silencio esta vez fue la propia protagonista de la noche, Ekaterina. La joven fue abordada por un cronista de Intrusos y decidió dar su versión de los hechos sobre lo que ocurrió aquella noche en el reconocido boliche donde coincidió con la flamante pareja. Sin esquivar las preguntas, contó cómo vivió el momento y aclaró varios de los rumores que circularon en las últimas horas.

Ekaterina Ojeda “Me los crucé y estaban ahí, fue en el VIP del boliche”, empezó diciendo la joven y además aclaró que Icardi se encontraba solo con sus amigos y que luego apareció la China.

Cuando el cronista le preguntó a la joven de 25 años, si protagonizó una pelea con la actriz, ella respondió muy cautelosamente, “ella sabrá”, sin embargo, dejó entrever que notó cierto malestar durante la noche.

El enojo de la China Suárez “Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, relató la joven al referirse cómo comenzó el ida y vuelta con el jugador. Fue en ese instante, que el cronista le consultó sobre el supuesto beso que Mauro le dio, “no puedo contar más, pero supongo que ella se enojó por eso”, ante la insistencia del cronista entre risas retrucó, “no lo dejé darme un beso, tuve cuidado”. Luego agregó: “Se quedó mirando él y lo retaron”.