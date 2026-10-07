7 de octubre de 2026 Inicio
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Retiraron del mercado unos antejos: provocaban quemaduras en la cara

Un dispositivo equipado con inteligencia artificial quedó bajo alerta de seguridad por una falla inesperada que encendió las alarmas entre usuarios y autoridades.

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El artefacto tecnológico recibió una fuerte restricción. 

El artefacto tecnológico recibió una fuerte restricción. 

Los anteojos inteligentes INMO Air3, equipados con inteligencia artificial, quedaron bajo una alerta de seguridad después de detectarse un inconveniente relacionado con la temperatura que alcanzaba el dispositivo durante su utilización. El caso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los wearables que permanecen durante largos períodos en contacto directo con el rostro.

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La situación derivó en un retiro del mercado y en una advertencia dirigida a los propietarios del equipo. La medida afecta a un dispositivo pensado para integrar traducción con IA, productividad asistida y reproducción multimedia dentro de unos anteojos de uso cotidiano.

Por qué retiraron del mercado los anteojos inteligentes INMO Air3

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) informó que la falla se encuentra en la patilla izquierda de los INMO Air3, que puede alcanzar temperaturas excesivas después de un uso prolongado. La advertencia oficial es contundente: el sobrecalentamiento supone un “riesgo de lesiones graves o muerte debido al peligro de quemaduras”.

Los anteojos inteligentes INMO Air3.

Los anteojos inteligentes INMO Air3.

La decisión no surgió solamente de pruebas preventivas. INMO recibió 10 reportes de sobrecalentamiento, entre ellos testimonios de usuarios que describieron una “sensación de ardor en la cara y en el lado izquierdo de la oreja”, según consignó la CPSC. El aviso oficial, sin embargo, no informa fallecimientos asociados con el producto.

El retiro alcanza aproximadamente 1.643 unidades comercializadas en Estados Unidos, además de unas 120 vendidas en Canadá. Los dispositivos fueron ofrecidos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, a través de Amazon, el sitio de INMO y Kickstarter, con precios que se ubicaban entre US$900 y US$1.300.

La CPSC pidió expresamente a los propietarios que “dejen de utilizar inmediatamente” los INMO Air3 afectados y contacten al fabricante. La solución anunciada es una reparación gratuita: INMO asistirá de manera remota a los usuarios para actualizar el sistema de los anteojos a la versión V3.16, destinada a corregir el inconveniente.

Detectaron fallas en los anteojos inteligentes INMO Air3.

Detectaron fallas en los anteojos inteligentes INMO Air3.

Para reconocer los equipos incluidos en el retiro hay que observar su diseño y etiquetado: sonanteojos negros modelo AIR3 y llevan las inscripciones “AIR3” e “INMO”en una etiqueta situada en la parte interna de la patilla derecha. Estos dispositivos incorporan traducción mediante inteligencia artificial, herramientas de productividad con IA y reproducción de contenidos multimedia.

El inconveniente, además, tenía antecedentes públicos. El sitio The Verge señaló que existían reseñas de hasta siete meses antes del retiro en las que usuarios ya advertían sobre el calentamiento de la patilla izquierda y la sensación de ardor; el medio agregó que INMO incluía una funda protectora destinada a reducir el contacto de la cabeza con el calor. La CPSC formalizó el retiro el 24 de septiembre de 2026 y, al 7 de octubre, mantiene la indicación de suspender el uso y aplicar la reparación indicada por el fabricante.

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