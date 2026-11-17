Google incorpora un nuevo modelo de inteligencia artificial para responder consultas complejas en su buscador La compañía actualizó su motor de búsqueda con Gemini 4 Hydrogen, un modelo capaz de interpretar preguntas extensas, instrucciones específicas y consultas con errores de escritura. La herramienta también puede realizar búsquedas simultáneas y presentar respuestas con imágenes, gráficos y tablas comparativas. Por Agregar C5N en









Google dio un nuevo paso en la integración de inteligencia artificial en su buscador con la incorporación de Gemini 4 Hydrogen, un modelo diseñado para comprender preguntas complejas y ofrecer respuestas más elaboradas. La actualización busca modificar la manera en que los usuarios encuentran información en internet, al permitir que formulen consultas con lenguaje natural, sin necesidad de recurrir a palabras clave precisas o fragmentar sus preguntas en varias búsquedas.

Gemini 4 Hydrogen puede interpretar pedidos extensos, reconocer distintas condiciones dentro de una misma pregunta e identificar qué información necesita el usuario. También está preparado para comprender instrucciones específicas y consultas que contienen errores tipográficos, palabras incompletas o expresiones poco precisas.

El objetivo es que el buscador pueda reconocer la intención de una búsqueda incluso cuando no está formulada de la manera habitual. De esta forma, una persona podrá describir una situación con sus propias palabras y recibir una respuesta que contemple los distintos aspectos de su consulta.

Búsquedas simultáneas y respuestas más elaboradas Una de las principales características del nuevo modelo es su capacidad para dividir una consulta amplia en diferentes búsquedas relacionadas y ejecutarlas en simultáneo. Este procedimiento permite explorar distintos aspectos de un mismo tema antes de elaborar una respuesta integrada.

Otra de las modificaciones está relacionada con la presentación de los resultados. Gemini 4 Hydrogen puede incorporar diferentes recursos visuales de acuerdo con las características de cada consulta, entre ellos fotografías, gráficos, apartados temáticos y tablas comparativas.