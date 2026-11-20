A través de un enfoque moderno y transversal, la institución abrió la inscripción para una cursada intensiva que prepara perfiles clave para el sector público y privado.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó a su propuesta académica una innovadora opción de grado pensada para los desafíos tecnológicos del presente: la Licenciatura en Sistemas Complejos . Dictada bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Económicas , esta cursada comprende un total de 31 asignaturas y ocho talleres integradores, con el foco puesto en el aprovechamiento estratégico de la Inteligencia Artificial para abordar problemáticas científicas, productivas y sociales de alta dificultad.

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Más allá del dominio técnico de las herramientas digitales vigentes, la formación apunta a desarrollar una mirada crítica para evaluar métricas, detectar sesgos y guiar la evolución de los algoritmos en entornos reales. Según precisan las autoridades académicas en el portal oficial, el objetivo central busca preparar perfiles versátiles para la gestión moderna: " Su propósito es formar personas capaces de comprender problemas que atraviesan múltiples disciplinas , razonar con rigor científico, tomar decisiones bajo incertidumbre y convertir el conocimiento en acciones concretas".

Para alcanzar ese perfil analítico integral, el diseño curricular apuesta de lleno por un enfoque transversal que combina saberes de física , biología , economía , computación y matemática . De esta manera, quienes cursen la carrera adquirirán herramientas cuantitativas y conceptuales sólidas que les permitirán interpretar fenómenos dinámicos desde múltiples perspectivas, superando las fronteras tradicionales de una única disciplina universitaria.

Gracias a esta preparación versátil, los futuros graduados contarán con un amplio horizonte profesional tanto en el ámbito privado como en organismos estatales. Su capacitación los habilitará para insertarse con rapidez en equipos de investigación, empresas tecnológicas, instituciones financieras y proyectos de gestión pública , consolidándose como una alternativa estratégica para quienes buscan proyectarse laboralmente en el universo de los datos y la innovación.

Quienes deseen ingresar a la Licenciatura en Sistemas Complejos deberán atravesar en primera instancia un curso introductorio intensivo que se dictará en febrero de 2027. Este trayecto inicial se extenderá a lo largo de cinco semanas consecutivas, seguidas por una etapa destinada a los exámenes finales, y funcionará bajo una modalidad simultánea con tres ejes temáticos centrales: Modelización Matemática, Pensamiento Científico y Computacional, y Economía, Instituciones y Gobierno, cuya aprobación completa acreditará la equivalencia directa al CBC.

Durante toda esa cursada de verano, los aspirantes trabajarán con recursos tecnológicos de vanguardia desde el primer día para entrenar su capacidad de análisis frente a escenarios reales. Según informaron las autoridades académicas, "la inteligencia artificial estará integrada como herramienta de trabajo, investigación y experimentación, junto con el desarrollo del criterio propio, la argumentación y la evaluación crítica".

De manera complementaria, el trámite de admisión definitiva contempla como requisito indispensable la redacción y entrega de un texto ensayístico personal. Aunque la presentación de este escrito reviste carácter obligatorio para completar el legajo, no llevará nota numérica ni tendrá efecto eliminatorio, ya que apunta exclusivamente a promover una instancia inicial de reflexión sobre las inquietudes, preguntas y motivaciones que impulsan al ingresante a elegir esta formación.

Para dar el primer paso y reservar un lugar en esta instancia preparatoria, los interesados ya pueden gestionar el trámite digital a través del portal oficial de la carrera, alojado dentro de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí se encuentra disponible el formulario de preinscripción que habilita formalmente al postulante a participar del programa intensivo de verano antes del inicio del ciclo lectivo regular.