ChatGPT, Gemini y Claude tuvieron coincidencias en las predicciones sobre el partido entre el Xeneize y Atlético Mineiro.

C5N consultó a ChatGPT, Gemini y Claude sobre el desenlace de la definición entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Las tres herramientas tecnológicas coincidieron en señalar al Xeneize como favorito , aunque anticiparon un partido cerrado y con posibilidades de que se defina en los penales.

Tras los rumores con La China Suárez, Paredes tuvo un llamativo gesto y después se arrepintió: "En el medio"

Las principales Inteligencias Artificiales consultadas se inclinaron por Boca para quedarse con la Copa Sudamericana 2026 . Si bien sus pronósticos tuvieron algunas diferencias en cuanto al resultado, las tres destacaron el presente del equipo argentino y su capacidad para afrontar partidos decisivos.

ChatGPT pronosticó una victoria de Boca por 1-0 , aunque también contempló la posibilidad de un empate 1-1 y una consagración xeneize en los penales. Entre sus argumentos, destacó la reacción del equipo ante Vasco da Gama en el Maracaná y la importancia de mantener el orden defensivo frente a un rival de jerarquía.

Por su parte, Gemini también ubicó a Boca como favorito y se inclinó por un triunfo 2-1, con el 1-0 como alternativa . La herramienta le asignó un 41,3% de posibilidades de ganar en los 90 minuto s, frente al 27,4% de Atlético Mineiro y un 31,3% de empate. Entre los factores favorables mencionó el equilibrio del mediocampo, la contundencia ofensiva y la recuperación de futbolistas importantes.

En tanto, Claude consideró que Boca llega como ligero favorito y pronosticó un empate 1-1 en el tiempo reglamentario , con una posterior victoria del equipo argentino en la definición por penales . También remarcó que se trata de una final única, en la que una jugada aislada puede cambiar el desarrollo.

El promedio de los tres pronósticos deja un escenario favorable para Boca: los resultados imaginados se ubican entre el 1-0, el 2-1 y el 1-1. La síntesis apunta a un partido de pocos goles, con una leve ventaja para el Xeneize y mayores posibilidades de que levante el trofeo.

Cuándo se juega la final de la Sudamericana: cómo verla por TV

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La final se podrá ver en vivo por ESPN y DSports, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.

Las formaciones todavía deben confirmarse oficialmente. En Boca, Rodolfo Arruabarrena analiza la disponibilidad de sus principales futbolistas para definir el equipo titular, mientras que Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, también ajustará su once en las horas previas. Los equipos definitivos se conocerán antes del comienzo del encuentro.