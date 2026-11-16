Xania Monet, una cantante creada con IA, ganó tres premios

La industria discográfica internacional vivió un episodio inédito durante la primera edición de los AI Music Awards , una gala celebrada el último viernes 13 de noviembre en el teatro Mayan, ubicado en el corazón de Los Ángeles. En esa ceremonia dedicada exclusivamente a producciones musicales asistidas por inteligencia artificial, Xania Monet arrasó en la noche al quedarse con las tres estatuillas más importantes de la velada , consagrándose simultáneamente en las ternas de artista, canción y álbum del año.

Detrás de esta identidad artística digital se encuentra la compositora humana Telisha ‘Nikki’ Jones , quien fue la encargada de idear todo el concepto creativo del proyecto. Según consignó la agencia Reuters, la autora redactó íntegramente las letras de cada tema y luego las transformó en piezas musicales mediante herramientas de inteligencia artificial , mientras que el cuarto galardón central de la noche, correspondiente a productor del año, quedó en manos de DJ Shawn Q, de acuerdo con lo informado por el medio Variety.

La organización del evento estuvo a cargo de la Sonic Intelligence Academy , una entidad especializada que elabora rankings propios exclusivamente para temas generados con estas nuevas tecnologías y desarrolla software para detectar pistas creadas por sistemas automatizados. Para garantizar la transparencia del certamen, los ganadores fueron definidos mediante el voto directo de los propios creadores inscriptos en la plataforma , quienes participaron tanto en las nominaciones como en la elección final a lo largo de 25 categorías distintas.

Este fenómeno vuelve a encender el debate global sobre los límites entre la creatividad tradicional y las herramientas digitales en la música contemporánea, un fenómeno que también genera fuerte interés entre productores y oyentes en la Argentina. Al subir al escenario para presentar el trofeo a la mejor composición de hip-hop desarrollada con esta tecnología, el productor Drake Murphy defendió el rol fundamental que cumple el talento humano detrás de las pantallas, dejando una contundente reflexión frente al auditorio: " En un mundo donde todos llaman falsa a la IA, la persona detrás es real ".

De esta manera, el contundente triunfo de este proyecto híbrido marca un precedente histórico para el futuro del entretenimiento. Con este triple reconocimiento en Estados Unidos, la figura virtual se posiciona como el máximo referente de una nueva camada de artistas algorítmicos, demostrando que las composiciones asistidas por computadora ya cuentan con su propia academia , circuitos de premiación y una comunidad dispuesta a validarlas profesionalmente.

La entidad que busca ser el “Grammy” de la IA

El nacimiento de esta institución especializada responde al avance de las herramientas digitales en la composición sonora. Según informó Variety, la organización fue fundada en enero a partir de la iniciativa de la ingeniera de software Timirah ‘TJ’ James junto a su hermana Mia, quienes proyectan convertir este espacio en el equivalente algorítmico de la tradicional Academia de la Grabación, la histórica entidad responsable de entregar los prestigiosos premios Grammy.

Para ordenar la participación y transparentar los procesos creativos, el organismo estableció un sistema de clasificación muy estricto para todos los postulantes. De esta manera, los músicos interesados tuvieron que anotar sus obras en un padrón específico que diferencia tres categorías técnicas: producciones creadas íntegramente por sistemas automatizados, obras elaboradas con asistencia tecnológica y piezas que emplean la clonación vocal de un intérprete real.

La creación de estos rankings propios surgió como una respuesta directa a las fuertes resistencias que generó el fenómeno dentro del circuito discográfico tradicional. De hecho, la institución estrenó sus listas de éxitos apenas una semana antes de la ceremonia de los Grammy, luego de que amplios sectores del negocio musical manifestaran su rechazo a que este tipo de lanzamientos compitiera dentro de los históricos conteos de Billboard.

A pesar de las polémicas y las barreras iniciales, el impacto comercial de estas producciones resulta cada vez más difícil de ignorar para el mercado global. Tal como recordó Variety, el tema ‘How Was I Supposed to Know?’, de Xania Monet, se convirtió en la primera pista de un proyecto basado en inteligencia artificial en ingresar a un ranking radial de Billboard, un logro que impulsó a Telisha ‘Nikki’ Jones a firmar un millonario acuerdo discográfico por 3 millones de dólares, desatando en paralelo fuertes cuestionamientos públicos por parte de la cantante Kehlani.