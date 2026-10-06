6 de octubre de 2026 Inicio
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Multas de hasta $400.000 por llevar antenas de Starlink en el auto: cuál es la razón y cómo evitarlo

Varias jurisdicciones del país comenzaron a aplicar esa norma a las antenas satelitales instaladas sobre el vidrio delantero y las sanciones pueden incluir multas y retención del vehículo.

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La empresa recomiena usar la antena en el techo del vehículo.

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El uso de Starlink en vehículos se puede convertir en un dolor de cabeza para los conductores argentinos y tiene que ver con la ubicación de la antena. Aunque la normativa vial no menciona de manera específica a los equipos de Internet satelital, las autoridades de tránsito consideran que una antena colocada sobre el parabrisas puede constituir una infracción cuando afecta la visibilidad.

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El fundamento se encuentra en el artículo 48, inciso Q, de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. La norma establece que está prohibido circular con cualquier carga o elemento que pueda perturbar la visibilidad del conductor. También contempla restricciones para objetos que puedan afectar las condiciones aerodinámicas, ocultar luces o indicadores o exceder los límites permitidos del vehículo.

Por ese motivo, la instalación de una antena Starlink mediante las ventosas incluidas en el kit y directamente sobre el cristal delantero puede quedar alcanzada por la legislación. El criterio comenzó a aplicarse en distintas jurisdicciones durante 2026.

Multas y posibles consecuencias

Las sanciones no son necesariamente iguales en todo el país, ya que los montos pueden variar de acuerdo con la jurisdicción y el régimen utilizado por cada autoridad. En algunos casos, las multas pueden alcanzar los $400.000.

Además de la sanción económica, los agentes pueden disponer la retención del vehículo hasta que el conductor retire o reubique el elemento considerado peligroso. De esta manera, la infracción no se limita al pago de una multa, sino que también puede impedir temporalmente la continuidad del viaje.

Las autoridades advierten, además, sobre las posibles consecuencias de instalar la antena en un lugar que genere puntos ciegos. En caso de un accidente, la ubicación del dispositivo podría convertirse en un elemento relevante para determinar responsabilidades y eventuales reclamos vinculados con la cobertura del seguro.

Dónde comenzaron los controles

Neuquén, Santa Cruz, Necochea y Tierra del Fuego se encuentran entre las jurisdicciones donde ya se registraron advertencias o sanciones vinculadas con la colocación de antenas Starlink sobre el parabrisas.

En Neuquén capital, los controles comenzaron a derivar en multas desde febrero de 2026. En Santa Cruz, la Policía Caminera alertó que las antenas Starlink y otros dispositivos instalados de manera incorrecta pueden representar un riesgo para la seguridad vial y derivar tanto en multas como en la retención del vehículo.

En Necochea, los agentes comenzaron a aplicar sanciones en mayo y utilizaron como sustento la Ley 24.449. Más recientemente, el Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, difundió recomendaciones sobre el uso de estos equipos y recordó que adherirlos a los cristales puede afectar el campo visual.

El avance de estos controles plantea una cuestión concreta para quienes utilizan Starlink durante sus desplazamientos: la antena puede utilizarse en un vehículo, pero su ubicación no debe comprometer la visibilidad ni las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vial.

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