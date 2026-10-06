En EEUU aprobaron un programa piloto para que la IA pueda emitir recetas sin la supervisión de un médico

El estado de Utah autorizó a la startup Nolla Health a utilizar su sistema de inteligencia artificial para indicar tratamientos tópicos a adultos con casos leves o moderados. El programa establece, por ahora, controles progresivos y limita fuertemente los medicamentos que el sistema puede prescribir.

El estado estadounidense de Utah puso en marcha a comienzos de este mes un programa piloto que permite a la startup Nolla Health utilizar inteligencia artificial para emitir recetas contra el acné sin que un médico deba aprobarlas antes. Según informó la egencia Bloomberg, se trata de la primera experiencia en Estados Unidos en la que un estado autoriza a un sistema de IA a asumir de manera autónoma esta función de prescripción.

El acuerdo fue firmado por la Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah, la División de Licencias Profesionales del estado y Nolla Health, y figura en el registro público de programas piloto. La autorización, por ahora, está restringida a tratamientos tópicos destinados a cuadros de acné leves o moderados. El sistema no está habilitado para prescribir isotretinoína ni medicamentos administrados por vía oral.

El servicio está disponible para personas mayores de 18 años que residan en Utah a través de Nolla Derm, una aplicación que actualmente puede descargarse en dispositivos con iOS. Para evaluar al paciente, la plataforma solicita completar un cuestionario y realizar un escaneo facial desde cinco ángulos.

A partir de esos datos, el sistema genera un plan terapéutico en un período estimado de entre diez y quince minutos. Cuando el caso se encuentra dentro de los parámetros establecidos, la aplicación puede emitir directamente una receta, incluso si el paciente no contaba con una prescripción previa.

El funcionamiento autónomo, no obstante, se implementa de manera gradual. Durante los primeros 100 pacientes, correspondientes a la primera etapa del piloto, dos médicos deben aprobar cada receta producida por la inteligencia artificial.

La segunda fase se extiende hasta alcanzar los 500 pacientes. En ese período, las recetas son emitidas directamente por el sistema y quedan sujetas a una revisión médica posterior. En la tercera etapa, los profesionales deben auditar mensualmente al menos el 10% de las prescripciones y revisar la totalidad de los casos en los que se reporten efectos adversos.

Un sistema limitado a tratamientos previamente definidos

Nolla Health sostiene que la inteligencia artificial no determina libremente qué medicamentos utilizar. Zaid Fadul, asesor médico jefe de la compañía, explicó en un comunicado que el sistema solo puede seleccionar tratamientos incluidos en una lista previamente aprobada por médicos.

Según Fadul, cuando un paciente no encaja dentro de los criterios establecidos, la plataforma lo deriva a un profesional de la salud. De este modo, el alcance de la herramienta queda circunscripto a determinadas condiciones y alternativas terapéuticas.

Luis Wenus, cofundador y director ejecutivo de Nolla Health, también se refirió al cambio en un video publicado en X. Explicó que, hasta la aprobación del programa, todas las recetas generadas por la aplicación requerían la autorización de un médico con licencia. Con la nueva modalidad, afirmó, la inteligencia artificial puede tomar por sí misma la decisión de prescripción dentro de los límites definidos por el programa.

La falta de dermatólogos como uno de los argumentos

Entre los fundamentos de la iniciativa, las autoridades de Utah señalaron las dificultades para acceder a especialistas en dermatología. Según los datos citados por el estado, conseguir una consulta con un dermatólogo en la región requiere, en promedio, 61 días, mientras que la mediana nacional es de 32,3 días.

El acceso al programa piloto tiene un costo promocional de 4,99 dólares mensuales para los usuarios de Utah. La tarifa es inferior a la que Nolla Derm cobra actualmente en el resto de Estados Unidos.

Supervisión y controles

El programa no queda exento de mecanismos de fiscalización. La Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah exige a la compañía la presentación de informes mensuales con métricas sobre el funcionamiento del piloto.

Además, auditores externos deben examinar los registros empleados por el sistema para fundamentar sus decisiones. El esquema busca así combinar la automatización de la prescripción con controles médicos y auditorías destinadas a evaluar el desempeño de la herramienta y detectar eventuales problemas.