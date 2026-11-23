Luego de cerrar la semana con caída de 10% y contracción de u$s10,5 billones por el temor a una ralentización del boom de inversión en inteligencia artificial, la peor caída desde abril de 2025, los mercados buscan borrar rápidamente la baja.

Luego de un viernes negro en Wall Street, con caída de 10% y contracción de u$s10,5 billones por el temor a una ralentización del boom de inversión en inteligencia artificial, la peor caída desde abril de 2025, los mercados abrieron este lunes con fuertes subas, impulsada por la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo , once días después de su renuncia. .

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El desplome del viernes coincidió con el debut bursátil de Anthropic en Nueva York y llevó al Nasdaq 100 a entrar en mercado bajista , con su peor semana desde 2020. El detonante fue el miedo a que el ciclo de inversión en IA se esté enfriando.

Al final de la jornada, el Nasdaq descendió 5,28% hasta los 22.617 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 3,70%, hasta 6.910 unidades, y el Dow Jones de Industriales cedió un 1,93%, hasta 48.147 enteros .

Wall Street vivió su peor sesión desde abril de 2025 y registró varios hitos negativos : el Nasdaq borró las ganancias acumuladas en 2026, y el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al situarse más de un 10% por debajo de sus últimos máximos históricos.

Son días complicados para la inteligencia artificial: Anthropic, impulsora de Claude, protagonizó el jueves la mayor salida a bolsa de la historia, con una captación de u$s93.500 millones después de la sobreasignación de acciones, superando el hito alcanzado por SpaceX en junio. No obstante, tras un debut positivo, la primera jornada completa de cotización de Anthropic estuvo marcada por las ventas y cerró con una bajada del 8,5% .

Wall Street rebota tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia

El Nasdaq avanzaba un 6,75% y el S&P 500, un 4,77% al inicio de la sesión, tras la peor semana del Nasdaq desde marzo de 2020. Las acciones de la mayor fabricante de chips para IA llegaron a subir más de un 30% y rondaban el 27% poco después de la apertura.

El rebote se extendió al resto del sector. Antes de la apertura, los fabricantes de chips AMD, Broadcom y Micron subían entre un 4% y un 5%, y las firmas de infraestructura de IA CoreWeave y Nebius, más de un 6%.

Las acciones de Anthropic, otra de las grandes compañías de IA, que debutó en el Nasdaq el jueves, subían tras revertir pérdidas previas a la apertura.

Jensen Huang, fundador y nuevamente CEO de Nvidia.

El regreso del empresario se produjo luego de una serie de reuniones entre Huang y los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.

La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.

En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.