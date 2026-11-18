Ley contra los deepfakes en Estados Unidos: la cruzada de Paris Hilton contra las imágenes sexuales creadas con IA Tras denunciar el impacto de la violencia digital, la celebridad respalda un proyecto bipartidista que busca penalizar la creación y distribución de material íntimo manipulado sin permiso. "Es una epidemia digital", argumentó. Por Agregar C5N en









Paris Hilton en el Capitolio impulsa una ley en EE.UU. contra los deepfakes sexuales creados con IA.

Este martes en el Capitolio de Estados Unidos, Paris Hilton encabezó un reclamo junto a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata) y Laurel Lee (republicana) para destrabar una ley federal contra los deepfakes. Con esta iniciativa bipartidista, la empresaria busca frenar el avance de la inteligencia artificial maliciosa y sancionar penalmente la creación y difusión de imágenes íntimas falsas sin consentimiento. "Es una epidemia digital", expresó la celebridad.

La iniciativa, conocida como ley DEFIANCE, busca cubrir un vacío legal y darle a las víctimas el derecho de demandar y exigir compensaciones económicas a quienes creen, posean o difundan material explícito falso sin permiso. El reclamo cobra urgencia frente a una crisis global: según datos de Interpol y Unicef, solo en 2026 se registraron 1,2 millones de denuncias de mujeres y menores en al menos once países por fotos alteradas que circulan en redes sociales.

A pesar de tener apoyo de ambos partidos y haber sido aprobada por unanimidad en el Senado en enero, la norma lleva meses trabada en la Cámara de Representantes. Desde Washington, Hilton advirtió que si los legisladores no la votan antes de fin de año, el proyecto perderá validez y habrá que empezar todo el trámite legislativo desde cero.

PH: Reuters Por su parte, las congresistas que respaldan el pedido alertaron sobre la rapidez con la que la inteligencia artificial convierte fotos comunes en contenido pornográfico violento, un problema que golpea cada vez más en las escuelas. Por eso, exigieron llevar el texto a votación de inmediato para dejar en claro que la violencia sexual digital tendrá castigos reales.

El trauma personal de Patis Hilton detrás de su reclamo La lucha de Hilton nace de su propia experiencia en 2004, cuando apenas tenía poco más de veinte años y sufrió la filtración y venta masiva sin permiso de un video privado, en una época sin leyes ni plataformas que resguardaran la intimidad.