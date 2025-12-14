Por qué es importante desconectar el Wifi y el Bluetooth en aeropuertos o restaurantes

Conectarse a redes abiertas y utilizar accesorios por Bluetooth en espacios públicos eleva el riesgo de robo de datos.

La principal razón para desactivar el WiFi en espacios públicos como aeropuertos, cafés o restaurantes radica en el elevado riesgo de seguridad que presentan estas conexiones. Muchas redes abiertas carecen de un cifrado adecuado, lo que permite que terceros intercepten información sensible como contraseñas, correos o datos bancarios mediante ataques del tipo “Man-in-the-Middle”, mientras el dispositivo continúa buscando redes no seguras y se expone sin necesidad.

Tener el Bluetooth y el WiFi encendidos también posibilita que terceros detecten y rastreen el dispositivo. Cada vez que el móvil busca redes o dispositivos cercanos, emite señales que incluyen su dirección MAC, y en lugares concurridos estos datos pueden ser usados por sistemas de vigilancia o marketing para seguir tus desplazamientos y tiempos de permanencia. Al desactivar ambas funciones, el usuario reduce de manera notable su exposición al rastreo no deseado y protege su privacidad física.

Otro motivo clave es el ahorro de batería y la prevención de conexiones automáticas a redes maliciosas. La búsqueda constante de señales consume energía de forma continua y, si las conexiones permanecen activas, el dispositivo podría vincularse sin aviso a puntos de acceso falsos creados por atacantes para robar información. Apagar estas funciones evita ese riesgo y se convierte en una medida simple y altamente efectiva de protección.

El principal riesgo de mantener el WiFi encendido en lugares públicos como aeropuertos o restaurantes es la exposición a ataques de intermediario o “Man-in-the-Middle”. En estos entornos, los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso falsos con nombres similares a los oficiales y, una vez que el usuario se conecta, interceptar información sensible como contraseñas, credenciales, números de tarjeta o mensajes privados.

Incluso cuando una red parece legítima, un atacante puede aprovechar fallas en su configuración o en el dispositivo del usuario. El simple hecho de mantener el WiFi activo permite que el teléfono busque y se conecte de forma automática a redes conocidas o a puntos de acceso maliciosos diseñados para capturar datos, lo que deja al usuario sin control sobre quién administra o monitorea el tráfico.

El Bluetooth también representa un riesgo, ya que un dispositivo visible puede intentar ser emparejado por intrusos cercanos. Si logran explotar una vulnerabilidad en un protocolo antiguo o en un equipo desactualizado, podrían acceder a archivos, contactos o incluso instalar malware, especialmente en lugares concurridos donde la cercanía física favorece este tipo de ataques.

Tener el WiFi y el Bluetooth activos implica además emitir señales continuas que incluyen la dirección MAC del dispositivo, lo que permite su rastreo en aeropuertos o centros comerciales. Sistemas de marketing o seguridad pueden captar estos datos para reconstruir tus rutas, medir tiempos de permanencia y analizar patrones de movimiento, comprometiendo así la privacidad del usuario.

Muchos dispositivos activan funciones automáticas de compartición de archivos al detectar redes conocidas o conexiones Bluetooth previas. Si el dispositivo se vincula con una red comprometida, podría exponer carpetas, documentos o fotografías personales a cualquier usuario conectado, incluyendo posibles atacantes.

Finalmente, en entornos repletos de redes y dispositivos, la búsqueda constante de conexiones genera un consumo energético elevado. En un aeropuerto, donde la batería resulta esencial para acceder a pasajes, comunicaciones o mapas, un teléfono descargado puede convertirse en un problema operativo y dejarte sin información crucial en un momento crítico.