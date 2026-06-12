Caída masiva de Instagram y Facebook: usuarios reportan fallas a nivel mundial

Se trata de un problema técnico que perjudica a las principales compañías de Meta. En cuanto a Instagram, los internautas aseguran que tampoco funciona la versión web.

Usuarios de Instagram y Facebook reportaron una caída de las aplicaciones aduciendo fallas a nivel mundial. Los desperfectos comenzaron a percibirse poco antes de las 11 de la mañana.

Las redes sociales comenzaron a mostrar fallas tanto en su versión móvil como también en su versión web . Según contaron los usuarios, no podían subir historias ni ver los posteos de sus seguidores.

Pero con el correr de los minutos, la problemática se agravó a tal punto de que directamente no se podía ni ingresar a la aplicación en ninguna de sus versiones.

En algunos casos, la plataforma mostraba una página en blanco. Otros usuarios, por su parte, indicaron que las apps los expulsaron de sus sesiones activas sin previo aviso y que, al intentar loggearse nuevamente, recibían mensajes relacionados con errores de consulta o fallas desconocidas.

En el sitio Down Detector, web especializada en recoger reportes por fallas, confirmaron la caída masiva, la cual impactó principalmente en Facebook, en comparación de Instagram.

redes

Por el momento, desde Meta no emitieron ningún comunicado especial al respecto de la caótica situación. Si bien hubo quejas respecto del funcionamiento de WhatsApp, otra de las apps de Mark Zuckerberg.

El sorpresivo cambio del iPhone que provocó el enojo a los usuarios

Las nuevas actualizaciones de iPhone no sorprendieron a los usuarios, pero un cambio en el teclado del chat no solo que fue inesperado, sino que hizo enojar a muchos. Se trata de un reordenamiento en las letras que estaba preestablecido en todos los teléfonos.

Para algunas personas es fácil tener activado el autocorrector y para otras el teclado predictivo, que es el que te indica la palabra a escribir según iniciás. Pero otros deciden usar esas herramientas, pero escribir a la vieja usanza con un teclado táctil.

En este cambio, la tecla de la tilde está cambiada. Antes debías apretar, por ejemplo, la letra O y se te abría la posibilidad de ponerle tilde de ambos lados, diéresis, entre otras. La tilde se marcaba desde el lado derecho y ahora es desde el lado izquierdo. El nuevo teclado, tiene la diéresis a la derecha.

Teclado iPhone Redes sociales

Teclado iPhone Redes sociales

Esto hizo estallar a los usuarios porque llevaba muchos años en el mismo lugar y ahora llevará tiempo volver a acomodarse a esta nueva modificación. “¿Qué pasó con iPhone?”, “¿Por qué nadie me avisó que me cambiaban la tilde de lugar?”, “¿A quién le puede gustar este cambio?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Adiós a algunos modelos: los iPhone que se quedarán sin la nueva IA de Apple

La llegada de iOS 27 a iPhone marcará un nuevo paso en la evolución del sistema operativo de Apple, con foco en herramientas de inteligencia artificial que buscan mejorar la experiencia de uso en los dispositivos. Pese a eso, no todos los equipos podrán acompañar este avance tecnológico.

Como suele ocurrir con cada actualización importante, algunos modelos quedarán fuera debido a limitaciones de hardware. Esto implica que ciertos usuarios no podrán acceder a las novedades, entre estas una versión renovada de Siri con capacidades más avanzadas. El anuncio oficial de estas funciones se espera en el evento para desarrolladores que la compañía realizará en junio, donde también se confirmarán los dispositivos compatibles y las mejoras que llegarán al ecosistema.

Entre los equipos que dejarán de recibir soporte con la nueva versión se encuentran cuatro modelos que sí habían accedido a iOS 26. Se trata del iPhone SE (2ª generación), el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.

Estos dispositivos, lanzados en años anteriores, no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar las nuevas funciones, especialmente aquellas vinculadas a inteligencia artificial. La decisión sigue la línea habitual de la compañía, que prioriza el rendimiento y la estabilidad en los equipos compatibles.