Especialistas advierten que el WiFi del hogar podría funcionar de manera deficiente por una interferencia incluso más intensa que la provocada por un microondas o una pared.

La inestabilidad y las fallas en la conexión a internet dentro del hogar suelen atribuirse casi siempre al proveedor del servicio o a un exceso de dispositivos conectados a la red. No obstante, en numerosas ocasiones la pérdida de señal WiFi proviene de un origen mucho más simple y menos evidente: objetos cotidianos presentes en el hogar que pasan completamente desapercibidos para el usuario.

Estos elementos pueden reducir de manera notable el alcance real del router y afectar la calidad de la conectividad. La explicación se encuentra en el material y en la ubicación de dichos objetos, ya que las ondas WiFi, al ser señales de radiofrecuencia, pueden ser absorbidas, reflejadas o dispersadas por ciertas superficies. Este proceso debilita la potencia de la señal antes de que alcance los dispositivos ubicados en distintas zonas de la vivienda.

Dentro de los objetos que generan este efecto de atenuación, los espejos representan un caso especialmente importante y pocas veces reconocido. Su estructura incluye una capa de metal reflectante detrás del vidrio, lo que provoca que funcionen como una barrera que rebota las ondas WiFi. Por esta razón, la ubicación de los espejos dentro de la casa se convierte en un aspecto clave, ya que una mala disposición puede impedir que la señal llegue con fuerza a determinados ambientes.

Aunque pueda sorprender, los espejos que decoran el hogar pueden generar un efecto negativo considerable en la calidad y velocidad de la conexión WiFi. La causa se encuentra en su composición física: aunque el vidrio permite el paso de las ondas de radio, detrás de él se ubica una capa delgada de metal —como plata, aluminio o cromo— que crea la superficie reflectante. Esa capa metálica introduce la interferencia que termina afectando la señal.

El metal funciona como un excelente conductor y reflector de ondas electromagnéticas, y las señales WiFi corresponden justamente a ondas de radio de alta frecuencia. Cuando la señal emitida por el router impacta en esa superficie metálica oculta en el espejo, no logra atravesarla ni continuar su recorrido con normalidad. En cambio, rebota o se dispersa, lo que altera el trayecto natural de la conexión inalámbrica.

router-wifi_98

Este rebote genera dos consecuencias principales. Por un lado, la señal reflejada puede interferir con otras ondas que viajan hacia el dispositivo, debilitando o anulando la transmisión original y provocando una conexión inestable o lenta. Por otro lado, el espejo dificulta el avance de las ondas hacia otras áreas del hogar, generando bloqueos que reducen el alcance del WiFi.

El problema se vuelve más evidente cuando un espejo grande se posiciona frente al router o entre este dispositivo y los equipos que requieren mayor conectividad, como computadoras o televisores inteligentes. En esos casos, el espejo actúa como una especie de barrera que dispersa la energía de la señal y crea “puntos muertos” en sectores ubicados detrás de él. El impacto suele notarse de inmediato en zonas donde la cobertura disminuye sin explicación aparente.

wifi

Para reducir este efecto, resulta clave revisar la disposición de los espejos dentro del hogar. No es necesario retirarlos, pero sí evitar colocarlos cerca del router o en el trayecto directo que la señal necesita recorrer para llegar a otras habitaciones. También conviene mantener despejada la línea de emisión del WiFi y evitar espejos grandes en pasillos angostos que interrumpan el flujo de la señal.

En síntesis, la interferencia que producen los espejos proviene de su capacidad para bloquear y reflejar las ondas inalámbricas debido a su capa metálica. Si persisten los problemas de conectividad pese a contar con un buen servicio, revisar la ubicación de estos elementos, junto con otras superficies densas como muros de hormigón o estructuras metálicas, puede ser una estrategia efectiva para optimizar el rendimiento de la red doméstica.